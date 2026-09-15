Clima de hoy en Chicago para este martes 15 de septiembre

Como todos saben, el clima de Chicago es extremo y puede ser impredecible. Con sus veranos calurosos y húmedos hasta inviernos fríos y secos, el tiempo de Chicago puede desbaratar tus planes. Y como somos conscientes, aquí te traemos el pronóstico del tiempo para hoy martes 15 de septiembre.

El clima en Chicago hoy

La mejor forma de sufrir con la temperatura en Chicago es consultar las noticias. Presta atención a las previsiones y consulta diariamente los reportes para tener la información meteorológica más reciente.

El pronóstico del clima de hoy en Chicago para las siguientes horas en cuanto a temperaturas, se alcanzará hasta los 82 grados Fahrenheit (28ºC) de máxima y los 68 grados Fahrenheit (20ºC) de mínima. Junto a esto, la sensación térmica, es decir, “temperatura real” que se pronostica para esta jornada rondará los 86ºF (30ºC) de máxima y 86ºF (30ºC) de mínima.

La probabilidad de lluvia es del 91 durante el día y del 60 a lo largo de la noche. Luego, habrá más nubes que claros.

Las ráfagas de viento alcanzarán los 9.32 mph de máxima en el día y los 9.32 mph por la noche. Durante este periodo del año, el amanecer tendrá lugar a las 06:30 h, mientras que el crepúsculo ocurrirá a las 19:00 h. En total habrá 12 horas de sol durante el día.

El tiempo en Chicago mañana

El clima en Chicago mañana se prevén más nubes que claros con tormentas acompañadas de lluvia. La temperatura máxima estimada será, en un principio, de 72 grados Fahrenheit (22 grados Celsius), mientras que la mínima estará alrededor de los 70 (21ºC). Luego, ¿mañana lloverá en Chicago? Según la información de AccuWeather, las probabilidades de precipitaciones son del 97% por la mañana, 94% por la tarde y 97% por la noche.

El Clima en Chicago para los próximos 7 días

Si quieres ir un paso por delante y conocer lo que se espera del tiempo en Chicago en los próximos 7 días, aquí te damos un estimado del tiempo al día de hoy. Ten en cuenta que las condiciones meteorológicas cambian día a día, por lo que te aconsejamos consultar a diario nuestro sitio.

El Clima en Chicago

Chicago, Illinois, cuenta con un clima continental húmedo. Los inviernos son fríos y ventosos. Los veranos, cálidos y húmedos.

– Invierno: Las temperaturas medias diarias oscilan entre los 20 °F y los 35 °F (-6 °C a 2 °C). – Verano: Las temperaturas medias diarias están entre los 70 °F y los 85 °F (21 °C a 29 °C). – Primavera y otoño: Las temperaturas pueden variar bastante durante estas estaciones, por lo que las temperaturas diarias promedio suelen encontrarse entre los 40 °F y los 70 °F (4 °C a 21 °C).

Es importante tener en cuenta que se trata de temperaturas promedio y que las temperaturas reales pueden oscilar en gran medida en función de las condiciones climáticas específicas de cada situación, por lo que es vital estar preparado para todo tipo de condiciones climáticas durante todo el año.

Chicago es conocida por su clima cambiante y difícil de predecir, pero con la preparación adecuada, podrás aprovechar al máximo el día a día en la Ciudad de los Vientos. No lo olvides: si consultas a diario las condiciones actuales, la previsión meteorológica y la temperatura, estarás más que listo para lo que te depare el día. Si buscas más información sobre el clima, visita www.eldiariony.com/clima