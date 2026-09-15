Trump dice que el intento de asesinato en 2024 fue un “complot demócrata”

El presidente Donald Trump afirmó este martes que el intento de asesinato que sufrió durante un mitin en Butler, Pensilvania, en 2024 fue parte de un “complot demócrata” para sacarlo de la carrera presidencial, una acusación que no acompañó con pruebas.

“Todo esto fue un complot demócrata para sacarme de las elecciones, que fracasó”, escribió Trump en su red Truth Social, después de cuestionar nuevamente la actuación del FBI durante la investigación del ataque.

El mandatario dirigió sus críticas contra la agencia durante la administración de Joe Biden y aseguró que “no hizo lo que debía” frente al hombre que le disparó. También afirmó que, cuando asumió el cargo, gran parte de la información relacionada con el atacante había desaparecido.

“Para cuando asumí el cargo, el 20 de enero, la mayor parte de la información había desaparecido, estaba alterada, corrompida o simplemente se había perdido”, sostuvo Trump.

El presidente agregó que “¡recién se encontró información nueva!” y cuestionó por qué esos datos no habían sido descubiertos anteriormente. “¿Por qué no se vio hace mucho tiempo?”, preguntó.

Trump también responsabilizó al exdirector del FBI Christopher Wray por la forma en que, según él, manejó la investigación del atentado.

“El policía corrupto Christopher Wray debería pagar las consecuencias por cómo manejó este intento de asesinato, y ciertamente por las cosas que dijo”, escribió el presidente.

La investigación no encontró un complot

Las afirmaciones de Trump contrastan con las conclusiones públicas de la investigación federal sobre el ataque.

El FBI informó en agosto de 2024 que no había encontrado evidencia creíble de que Thomas Matthew Crooks hubiera conspirado con otras personas y señaló que tampoco había identificado un motivo definitivo para el atentado.

En una actualización inicial, el FBI indicó que la información disponible apuntaba a que Crooks había actuado solo, aunque la investigación continuaba para determinar si existían posibles cómplices. La agencia identificó a Crooks, de 20 años, como el autor del ataque.

El 13 de julio de 2024, Crooks abrió fuego desde el techo de un edificio cercano al lugar donde Trump pronunciaba un discurso de campaña. Una bala alcanzó al entonces candidato republicano en la oreja.

El ataque causó la muerte de Corey Comperatore, un asistente al mitin, y dejó heridos a otros espectadores. Crooks murió abatido por un francotirador del Servicio Secreto.

En sus declaraciones posteriores, el FBI dijo que había analizado las actividades en internet, dispositivos electrónicos y antecedentes de Crooks para determinar su motivación, pero que ese trabajo no había permitido establecer un motivo concluyente.

La nueva acusación de Trump se produce mientras aumenta su retórica contra los demócratas de cara a las elecciones de medio mandato del 3 de noviembre, en las que los republicanos buscan mantener su control del Congreso.

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