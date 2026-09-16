Columna de Dabiela Sichel: Renunciar al matrimonio sin irse de la casa

La revista New York publicó hace unos meses un artículo que se viralizó entre la audiencia femenina de todo el mundo, el cual describe a mujeres mayores de cuarenta años que, en lugar de divorciarse, se retiran emocionalmente del matrimonio aunque siguen viviendo bajo el mismo techo.

Pensaban que eran las únicas y atravesaban ese proceso en total soledad. Cuando la presentadora Oprah Winfrey dedicó un episodio completo de su podcast dejó en claro que el tema tocó una fibra muy íntima y compartida por miles de ellas.

Estas mujeres rara vez desatan una pelea final, simplemente dejan de contar cómo les fue en el día a día, comienzan a planear un viaje solas y ya no esperan nada de esta relación. Siguen casadas en los papeles y están presentes en la casa y en las fotos familiares pero por dentro ya se fueron. La autora del artículo contó que su madre pasó un año sin hablarle a su padre y él tardó doce meses en notarlo.

Como terapeuta, escucho una pregunta recurrente: “¿Va a estar a mi lado cuando de verdad haga falta?”. Es claro que esa duda no debería instalarse en una relación, pero cuando la respuesta se va gestando en lo cotidiano, a través de pequeñas situaciones, se genera un desgaste tan profundo como el que puede provocar una traición.

El entorno también cobra un papel importante en esta situación, en especial cuando, además, eres latina y migraste. La familia se quedó en otro país, al igual que las amigas, y la nueva red es corta y reciente. La casa, el nuevo idioma y la estabilidad muchas veces están amarrados a ese matrimonio y a la lealtad hacia la familia de origen.

Crecimos creyendo que una se casa para siempre y el divorcio es un fracaso personal. Aguantar sigue siendo sinónimo de ser buena esposa, buena madre y buena hija. Ese mandato pasa de generación en generación y es así cómo se sostienen matrimonios que hace años dejaron de funcionar.

Reconocer estos patrones en nuestras propias familias será lo que te permita verte como una persona independiente. Allí estará también la labor del terapeuta, quien comenzará a acompañarte en un camino que solo tú podrás transitar y que te permitirá decidir si quieres quedarte o no en una relación real, en la que aquella pregunta inicial tenga una sola respuesta inmediata: “Sí, estará en los momentos en que más lo necesite”.

Daniela Sichel

Terapista Familiar y Matrimonial

CEO y Co-Fundadora de Opción Yo.

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