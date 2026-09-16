Final entre Zverev y Shelton fue la más vista del US Open desde 2009 con 3,2 millones de espectadores

La final entre Alexander Zverev y Ben Shelton fue la más vista del US Open desde 2009. El partido que se jugó el pasado domingo en el Arthur Ashe Stadium promedió 3,2 millones de espectadores en ABC.

De acuerdo con lo reseñado por la agencia de noticias AP, la cadena informó que la final masculina alcanzó la mayor audiencia desde que ESPN comenzó a televisar el torneo en 2009.

Se trata de un leve aumento de 9 % en comparación con el final del año pasado entre Jannik Sinner y Carlos Alcaraz, que atrajo a 3 millones de espectadores.

La final femenina también registró números altos. Elena Rybakina venció a Aryna Sabalenka y el partido promedió 2,7 millones de espectadores. La cifra representó un aumento del 13 % respecto al año pasado.

Los cuartos de final promediaron 1,3 millones de televidentes. El partido entre Carlos Alcaraz y Shelton, que terminó a las 3:40 de la mañana hora del Este, alcanzó 1,6 millones de espectadores.

Según ABC, 967,000 personas se quedaron hasta los últimos minutos del encuentro. Por su parte, la semifinal entre Frances Tiafoe y Shelton promedió 3,1 millones de espectadores.

Fue la semifinal masculina más vista desde que ESPN asumió los derechos del torneo. La cobertura completa del Abierto de Estados Unidos en ESPN promedió 1,2 millones de espectadores, la mayor audiencia desde 2022.

Alexander Zverev prolongó a 27 años la racha de estadounidenses sin ganar en el US Open. El alemán superó a Ben Shelton por parciales de 6-3, 7-6, 5-7 y 6-2.

El tenista alemán tomó revancha seis años después de caer en el mismo escenario ante Dominic Thiem, cuando dejó escapar una ventaja de dos sets y tuvo la oportunidad de sacar para campeonato en dos ocasiones durante el quinto set.



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