OMS felicita a Alexander Zverev por ganar el US Open siendo un paciente de diabetes

El director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, felicitó este lunes al tenista alemán Alexander Zverev por la obtención de su primer título en el Abierto de Estados Unidos, destacando que su triunfo deportivo demuestra que la diabetes tipo 1 no debe constituir una barrera para alcanzar el alto rendimiento profesional.

“Enhorabuena por tu primer título en el Abierto de Estados Unidos. Gracias por demostrar que la diabetes no tiene por qué limitar los sueños de nadie y por aprovechar tu visibilidad para inspirar a otros”, manifestó el titular de la OMS mediante un mensaje público en su cuenta oficial de X.

Ghebreyesus aprovechó el logro del tenista teutón (quien sumó su segundo trofeo de Grand Slam de la temporada tras la conquista de Roland Garros) para exhortar a las naciones a fortalecer las inversiones en prevención, diagnóstico temprano y atención integral de esta condición de salud.

Following his #USOpen win, Alexander Zverev, who has had diabetes since age four, gave a special shout-out to the most important person in his life: his mother. ??? pic.twitter.com/MKz4sTzXJQ — TSN (@TSN_Sports) September 13, 2026

Zverev, actual número dos de la clasificación ATP, hizo público su diagnóstico de diabetes tipo 1 en 2022, año en el que impulsó la creación de una fundación benéfica enfocada en brindar apoyo médico y suministros a niños afectados por esta enfermedad. Tras consumar su victoria en la pista del Arthur Ashe Stadium, el raquetista de 29 años dedicó el triunfo a su madre por el respaldo recibido desde el momento del diagnóstico en su infancia.

“Hace falta una madre muy fuerte para salir de esa consulta y decir: ‘mi hijo será lo que quiera ser. Si quiere ser tenista, será tenista’. Esta enfermedad no nos definirá”, expresó el jugador tras levantar el trofeo en Nueva York. La felicitación del organismo internacional subraya el impacto mediático del atleta como figura de superación en el deporte global.

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