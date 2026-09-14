Alexander Zverev agradece a su madre tras ganar el US Open por apoyarlo en el tenis pese a diagnóstico de diabetes

Alexander Zverev prolongó a 27 años la racha de estadounidenses sin ganar en el US Open. Tras superar a Ben Shelton por parciales de 6-3, 7-6, 5-7 y 6-2, el alemán ofreció un emotivo discurso en el Arthur Ashe Stadium en el que agradeció el apoyo y esfuerzo de su madre a su carrera pese a ser diagnosticado con diabetes desde los cuatro años.

“Quiero agradecer a una persona más que en realidad nunca mira mis partidos, pero es la persona más importante en mi carrera y en mi vida en general”, inició Zverev mientras contenía las lágrimas durante la ceremonia de premiación en el Flushing Meadows.

“Cuando a tu hijo de cuatro años le diagnostican diabetes y los médicos en el consultorio te dicen que su vida y el deporte van a estar sumamente limitados, se necesita una madre muy fuerte para salir de ahí y decir: ‘Mi hijo será lo que él quiera ser. Si quiere ser tenista, será tenista; si quiere hacer otra cosa, la hará, pero esta enfermedad no nos va a definir’”, reveló.

For every kid who was told “you can’t.” ?? pic.twitter.com/N5pZamAb88 — US Open Tennis (@usopen) September 13, 2026

Ahora, con 29 años y siendo uno de los mejores tenistas del mundo, la raqueta alemana cerró esa parte de su alocución destacando la fortaleza de su madre para sacar adelante el sueño, destacando un niño que hoy es hombre y tocó el cielo de Nueva York.

“Estoy feliz de que hayamos salido adelante y de estar logrando todo esto ahora mismo. Mi madre es la persona más importante y más fuerte que conozco, porque se necesita una mujer increíblemente fuerte para hacer lo que ella hizo. Gracias a ella también”, sentenció.

‘Sascha’, segundo lugar en el ranking de la ATP, se ha coronado en el Abierto de los Estados Unidos para obtener el segundo Grand Slam que gana en su carrera.

El tenista alemán tomó revancha seis años después de caer en el mismo escenario ante Dominic Thiem, cuando dejó escapar una ventaja de dos sets y tuvo la oportunidad de sacar para campeonato en dos ocasiones durante el quinto set.

Este 2026 quedará enmarcado en la carrera de Zverev como el año en el que finalmente se estrenó como campeón de Grand Slam. Primero lo hizo en Roland Garros y ahora lo consiguió en Nueva York, para convertirse en el mejor tenista en lo que va de la temporada.

Zverev no solo se hizo viral en redes sociales por su emotivo discurso de agradecimiento a su madre. ‘Sascha’ no se dio cuenta de que había sido campeón del US Open.

Al conseguir el título, Zverev no se inmutó y siguió con su dinámica para continuar el título. Fue hasta que vio la celebración de su box cuando comprendió que acababa de llegar a lo más alto de Flushing Meadows.



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