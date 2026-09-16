Nueva York: pronóstico del tiempo para este miércoles 16 de septiembre

¿Estás pensando qué ropa ponerte para salir a las calles de Nueva York este miércoles? El pronóstico del tiempo para los neoyorquinos en las siguientes horas apunta aindica unas temperaturas que fluctuarán entre los 79 grados Fahrenheit (26ºC) de máxima y los 68 grados Fahrenheit (20ºC) de mínima. La sensación térmica o “temperatura real” prevista para esta jornada será de 84ºF (29ºC) de máxima y 84ºF (29ºC) de mínima.

¿Y la lluvia, qué? Sabemos que ésta puede ser tu siguiente pregunta y también tenemos respuesta para ti. Según la última información disponible, la probabilidad de precipitaciones es del 6% durante el día y del 13% a lo largo de la noche. La nubosidad, por su lado, será del 12% en el transcurso del día y del 12% durante la noche.

Las ráfagas de viento alcanzarán de máximo los 3.73 mph en el día y los 3.73 mph en la noche, por lo que se recomienda llevar ropa ligera. Durante este periodo del año, la salida del Sol se produce con el amanecer a las 06:37 h, mientras que nos deja en el horizonte a las 19:04 h. En total, tendremos 12 horas de sol durante el día.

El pronóstico del tiempo para mañana en Nueva York

El clima en Nueva York mañana habrá nubes y claros con poca probabilidad de lluvias. Las temperaturas se moverán entre los 70 y los 82 grados Fahrenheit (21 y 28 grados Celsius). Las probabilidades de lluvia serán de 18% por la mañana, 25% por la tarde y 18% por la noche.

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El clima en Nueva York

Nueva York ofrece un clima fundamentalmente húmedo, con inviernos fríos y veranos cálidos. Las precipitaciones son frecuentes durante todo el año, con tormentas durante épocas de verano y nevadas en invierno. La cercanía del océano Atlántico contribuye a suavizar los cambios extremos de temperatura. Los meses más fríos son entre diciembre y marzo, mientras que los más calurosos se registran entre julio y agosto.

¿Cómo es el clima en Estados Unidos?

Un país tan extenso como Estados Unidos presenta climas muy distintos según la zona y la época del año. Por ejemplo, en la Costa Este, los climas predominantes son el húmedo subtropical del sudeste del país y el continental húmedo más hacia el norte, en concreto, hacia latitudes de entre 40° N hasta 70° N.

El noreste estadounidense tiene un clima continental húmedo con lluvias constantes durante todo el año, que se vuelven tormentas en verano y nieve en invierno. El sureste de Estados Unidos tiene un clima húmedo subtropical con veranos calurosos, inviernos frescos y muchas lluvias.

En la zona oeste de Estados Unidos hay al menos tres grandes climas predominantes: semiárido, árido y mediterráneo. El clima semiárido frío abarca la parte central del oeste y de norte a sur de Estados Unidos, con escasas precipitaciones y bajas temperaturas.

El suroeste tiene un clima árido frío o cálido, con inviernos muy fríos y veranos algo más templados y veranos extremadamente calurosos e inviernos suaves. Los dos tienen poca probabilidad de precipitaciones dada su condición seca. El clima mediterráneo se da en la zona de costa del la región oeste y cuenta con inviernos lluviosos y templados y veranos secos y calurosos.