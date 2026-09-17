A celebrar nuestra herencia hispana en el Carnaval de la Cultura Latina

El Diario invita a la comunidad al Carnaval de la Cultura Latina 2026, que se realizará este 20 de septiembre en Corona, Queens, para celebrar orgullosos la Herencia Hispana.

Durante más de 15 años, el Carnaval de la Cultura Latina (CCL) ha sido una de las celebraciones culturales más vibrantes en el área de la ciudad de Nueva York que destaca la riqueza y diversidad de la cultura latina.

El Carnaval, que se encuentra entre los 10 mejores eventos hispanos en los Estados Unidos, ha unido a familias y comunidades a través de música, arte, comida y actividades interactivas, al tiempo que promueve la salud, el bienestar y el empoderamiento comunitario.

En el evento se realizarán exámenes de salud y se informará sobre programas de bienestar gratuitos, habrá juegos, pintacaritas e inflables para el disfrute de los más pequeños y puestos de comida.

Además habrá presentaciones en el escenario principal a cargo de artistas locales e internacionales.

En su sitio web, se lee que más que un festival, “el Carnaval es una tradición, un pilar de la comunidad y una alegre expresión de la identidad latina”.

Por ello, El Diario –una compañía de MyCode– les invita a unirse y celebrar orgullosamente nuestra cultura latina este domingo 20 en Queens.

Puede obtener mayor información llamando al 917-776-5951, escribiendo a Info@carnavalculturalatina.com o en www.carnavalculturalatina.com.

El evento