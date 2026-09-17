Agenda de eventos: qué hacer en Nueva York del 17 al 23 de septiembre

Karol G llega al MetLife Stadium

Karol G llegará este jueves 17 y viernes 18 de septiembre al MetLife Stadium con “VIAJANDO POR EL MUNDO TROPHY TOUR”, una gira que celebra la trayectoria de una de las artistas latinas más importantes de la música urbana actual. El espectáculo reúne canciones que han marcado distintas etapas de la carrera de la cantante colombiana, desde éxitos como “Tusa”, “Bichota” y “Provenza” hasta temas de “Tropicoqueta” y “No me arrepiento de Sentir Tanto”, sus más recientes álbumes. El recorrido por Norteamérica continuará hasta el 15 de octubre, antes de extenderse a Latinoamérica y Europa, con más de 60 conciertos programados hasta julio de 2027. A las 7:00 pm. Boletos e información: www.ticketmaster.com .

Foto:@henryhwu

Flamboyants! une tres mundos criollos

El Citizen Arts International presenta “Flamboyants!”, una propuesta teatral y musical de La Compagnie Tilawcis que conecta las culturas criollas de la isla de Reunión, Puerto Rico y Nueva Orleans. El espectáculo combina música, narración, movimiento y actuación para explorar historias y tradiciones compartidas entre estas comunidades. La obra nació de la colaboración entre el director y actor Florient Jousse y el Big Chief Juan Pardo, y fue desarrollada mediante residencias artísticas en Nueva Orleans, Reunión y Puerto Rico entre 2024 y 2025. En Nueva York se presentará en dos formatos: una producción teatral al aire libre este jueves 17 de septiembre a las 6:30 pm y un concierto el viernes 18 a las 7:30 pm. Gratis. Información: https://www.citizenartsinternational.org.

Foto: Cédric Demaison

American Classical Orchestra abre temporada

La American Classical Orchestra inaugura su temporada este jueves 17 de septiembre con un concierto en el Alice Tully Hall del Lincoln Center. El programa de orquesta y coro incluye la Sinfonía No. 1 de Beethoven, como parte del ciclo completo de sus sinfonías que ACO presenta con motivo del 200 aniversario de su muerte, junto con la Misa “Lord Nelson” de Haydn, originalmente titulada “Misa para tiempos difíciles”. El concierto contará con la soprano boliviana Shelén Hughes Camacho (foto), quien además de su trayectoria musical fundó Voices for Bolivia, organización dedicada a combatir la pobreza extrema entre adultos mayores en Bolivia. La presentación comienza a las 7:30 pm. Boletos e información: https://aconyc.org.

Foto: Titilayo Ayangade

Estampida de búfalos en las calles de Nueva York

Return of the Buffalo: Tatanka Owe Akupi reunirá el 18 y 19 de septiembre una manada de enormes marionetas de búfalos a tamaño real que recorrerá las calles de Downtown Brooklyn y Lower Manhattan. Creado por Amir Nizar Zuabi en colaboración con ancianos de las tribus Lenape y Lakota, el espectáculo de arte público combinará música en vivo, poesía, danza, ceremonias indígenas y otras presentaciones. Inspirado en el regreso del búfalo tras estar cerca de la extinción, el proyecto propone una experiencia colectiva sobre la sanación y la renovación. El evento es gratuito y no requiere boletos. Más información: https://stannswarehouse.org.

Foto: Cortesía

New Swing Sextet en el Lincoln Center

Lincoln Center presenta al New Swing Sextet este viernes 18 de septiembre, como parte de la serie ¡VAYA!, en el David Rubenstein Atrium (1887 Broadway). Con más de seis décadas de trayectoria en Nueva York, el grupo ofrecerá una noche dedicada a la salsa y los ritmos que han marcado la música latina de la ciudad, combinando jazz latino, pop, salsa y boogaloo. Tras una pausa de 25 años, regresó con nueva música y el álbum Back on the Streets, nominado al Grammy. Información: https://www.lincolncenter.org.

Foto: Cortesía Andrew Greto F.

“Peribáñez y el Comendador de Ocaña” en el Teatro Círculo

Teatro Círculo inaugura su temporada 2026-2027 con “Peribáñez y el Comendador de Ocaña”, de Lope de Vega, en versión libre de José Luis Alonso de Santos y dirección de Daniel Alonso de Santos. La obra, sobre el deseo, el honor y la venganza, se presentará del viernes 18 de septiembre al 4 de octubre, en el teatro principal de Teatro Círculo (64 East 4th Street). Las 12 funciones serán los viernes y sábados a las 7 pm y sábados y domingos a las 2 pm. La iniciativa Mi casa es tu casa ofrece boletos a $10 para las funciones de los sábados con el código ACCESS. También habrá actividades comunitarias gratuitas. Boletos e información: https://teatrocirculo.org.

Foto: Cortesía

Caminata bilingüe por Rockefeller Park

Celebre la llegada del otoño con “Latino Outdoors” y naturalistas de “Battery Park City Authority” en una caminata guiada en español e inglés por el Rockefeller Park de Battery Park City. La actividad invita a despedir el verano mientras los participantes descubren la naturaleza y los espacios verdes de esta zona de Manhattan y se preparan para la nueva estación. El recorrido comenzará a las 10 am en Rockefeller Park House y estará en movimiento a partir de las 10:30 am. Una oportunidad para disfrutar del aire libre y aprender sobre el entorno natural de la ciudad. Gratis. Reservar en: https://www.eventbrite.com/e/autumn-equinox-bilingual-nature-walk-tickets-1997899438001.

Cortesía Battery Park City

Juilliard se toma el Lincoln Center

El Lincoln Center se convertirá en un gran escenario al aire libre este sábado 19 de septiembre, de 11 am a 12:30 pm, con el evento “Juilliard Outdoors: PLAZAWORK 2026”, una presentación interdisciplinaria gratuita que reunirá a más de 100 estudiantes de las divisiones de música, danza y drama de The Juilliard School. La actividad, parte del tercer Fall Festival de Juilliard, transformará la Hearst Plaza en un espacio donde se mezclan artistas, público y entorno. Durante 90 minutos, los espectadores podrán desplazarse por la plaza mientras las propuestas artísticas evolucionan a su alrededor. Gratis. Más información: https://www.juilliard.edu.

Cortesía: The Juilliard School/ Erin Baiano

“The Essence of Us”, una historia cubana

El 92NY (1395 Lexington Ave) presentará este sábado 19 de septiembre la pieza de danza “The Essence of Us: A Cuban Story”, como parte de la apertura de la temporada “Harkness Mainstage 2026/27, Home: Departure and Return”, en celebración del Mes de la Herencia Hispana. El programa incluirá un documental sobre Malpaso Dance Company, filmado en Cuba y dirigido por Nel Shelby, ante la imposibilidad de su presentación en vivo por restricciones de visas. La velada contará además con Ballet Hispánico New York, que interpretará obras de tres coreógrafos cubanos y cubanoamericanos que han dejado una huella significativa en la danza estadounidense. Para información y boletos: https://www.92ny.org.

Foto: Christopher Duggan

Ailey baila en el Rockefeller Center

El Rockefeller Center y el Alvin Ailey American Dance Theater unen fuerzas para celebrar el poder de la danza con una colaboración que incluye el primer filme de danza creado especialmente para este emblemático espacio de Nueva York. Titulado “Rise”, el cortometraje se estrenó el 15 de septiembre y presenta una nueva interpretación de una coreografía emblemática de Alvin Ailey, llevada a distintos escenarios de Rockefeller. Y la colaboración continuará con una serie de clases gratuitas y abiertas al público, impartidas por maestros de Alvin Ailey, como parte de la celebración del National Dance Day. Los talleres se realizarán el 19 de septiembre, 26 de septiembre y 3 de octubre. Para más información, visite: rockefellercenter.com.

Cortesía: Philipp Paulus

Monsieur Periné en el Sony Hall

El grupo colombiano Monsieur Periné llega a Nueva York con su nueva gira internacional “Instrucciones Para Ser Feliz Tour”, en apoyo de su más reciente álbum con el mismo nombre. Luego de llevar su aclamado show en vivo a escenarios emblemáticos alrededor del mundo, estará en el Sony Hall (235 W 46th St.) este sábado 19 de septiembre. Con este nuevo tour, Monsieur Periné continúa expandiendo el universo de un proyecto que explora la felicidad desde distintas perspectivas emocionales y sonoras, combinando su característico sonido, una fusión de pop, jazz y ritmos latinoamericanos, con una nueva etapa creativa más íntima, luminosa y reflexiva. A las 8:00 pm. Boletos: https://sonyhall.com.

Foto: Cortesía Individua

La “Tom Yum Week” celebra la cultura tailandesa

Nueva York celebra por primera vez la “Tom Yum Week”, del 16 al 30 de septiembre, con la participación de 17 restaurantes y 36 artistas y creativos. La iniciativa busca explorar la relación entre gastronomía y arte mediante experiencias que presentan la cocina tailandesa como una forma de expresión cultural. Los restaurantes ofrecerán menús especiales o nuevos platos interpretados en colaboración con artistas, quienes crearán propuestas de arte digital, realidad aumentada, música, paisajes sonoros, mundos virtuales y experiencias interactivas. Cada colaboración incluirá además un menú diseñado por un artista, con códigos QR que permitirán acceder a contenido digital adicional. Entre los restaurantes participantes figuran KRU, Narkara, Sala Thai, SEA, SkyIce, Thai Pavilion y Zabb PuTawn, entre otros. Información: https://tomyumweek.com.

Foto: Shutterstock

Coffee Project abre en el Upper East Side

Coffee Project New York amplía su presencia en la ciudad con una nueva cafetería en el Upper East Side, su octavo establecimiento en Manhattan, Queens y Brooklyn. El espacio ofrecerá la selección de cafés especiales y de temporada que caracteriza a la marca, con granos adquiridos directamente de fincas reconocidas por sus variedades de nicho, procesos experimentales y trabajo de productoras mujeres. La inauguración se celebrará el domingo 20 de septiembre con café gratis para los visitantes hasta las 12 pm. Más información: https://coffeeprojectny.com/.

Foto: Coffee Project New York

El “Fall for Dance Festival” regresa al New York City Center

El New York City Center se prepara para recibir la edición 23 del “Fall for Dance Festival”, uno de los encuentros más esperados de la temporada de danza en Nueva York, que se celebrará del 22 de septiembre al 3 de octubre. Durante diez días, el festival reunirá a compañías y bailarines de Estados Unidos, Australia, Alemania, Israel, España y Reino Unido, con una programación que incluye 11 obras de estreno, entre ellas dos comisiones del New York City Center. El objetivo se mantiene: acercar la danza de primer nivel a un público amplio con boletos de apenas $30. La programación comienza con A.I.M by Kyle Abraham, Martha Graham Dance Company y los bailarines principales del American Ballet Theatre Skylar Brandt y Aran Bell. También participarán PHILADANCO!, Boston Ballet y el ex bailarín principal del New York City Ballet Robbie Fairchild, quien presenta Lord Chamberlain’s Men, una nueva comisión del City Center creada junto a Christopher Wheeldon.Para una agenda completa, visite: www.NYCityCenter.org.

Cortesía: New York City Center

Moda con descuentos en FIT

El Fashion Institute of Technology (FIT) realizará su “27th on Sale”, una experiencia de compras abierta al público con más de 2,500 prendas nuevas y vintage, además de zapatos, accesorios y cientos de productos de belleza. Algunos artículos nuevos tendrán descuentos de hasta 70%. Entre los tesoros disponibles habrá piezas donadas de los armarios de celebridades como Tracee Ellis Ross, Amanda Seyfried, Jessica Chastain y Laura Dern, además de artículos de marcas como Michael Kors, Tory Burch, NikeSKIMS, SKIMS, Stuart Weitzman y Madewell. Las ganancias se destinarán a becas y oportunidades para estudiantes de FIT. El 23 y 24 de septiembre en el John E. Reeves Great Hall (218 West 28th Street). Información: https://www.fitnyc.edu.