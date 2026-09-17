Imputan a sujeto que aventó a anciano a las vías del Metro en Manhattan

Un hombre que presuntamente empujó a un anciano a las vías del Metro de Nueva York fue imputado por este crimen luego que un gran jurado aprobara la acusación.

De acuerdo con la Fiscalía de Manhattan, el acusado, identificado como Francisco García, de 41 años de edad y residente de Queens, empujó sin motivo aparente a un hombre de 72 años de edad a las vías del Metro en el Rockefeller Center.

Los hechos ocurrieron el 19 de agosto de 2026 alrededor de las 3:53 de la madrugada cuando el agresor aventó al anciano hacia las vías..

“El hombre de 72 años estaba en el andén cuando Francisco García presuntamente lo empujó a las vías en un aterrador ataque no provocado”, señaló el fiscal de Manhattan, Alvin Bragg, en un comunicado.

“Mis pensamientos están con la víctima mientras continúa recuperándose de esta agresión. Los ataques contra usuarios del transporte público no tienen cabida en nuestro sistema de tránsito”.

Según reportes, la víctima fue trasladada a los hospitales Mount Sinai West y Mount Sinai Morningside, donde recibió tratamiento por una fractura de clavícula y fracturas en varias costillas.

Las autoridades indicaron que, tras el incidente, García intentó escapar abordando otro tren del sistema de transporte. Sin embargo, agentes del Departamento de Policía de Nueva York lograron detenerlo poco después.

La investigación estuvo a cargo de la División de Tránsito del NYPD. La Fiscalía destacó la labor del oficial Xavier Bolton, adscrito al Distrito 1 de Tránsito.

García permanece sujeto al proceso judicial y, como establece la ley, se presume inocente hasta que se demuestre su culpabilidad ante un tribunal.

A Francisco García se le imputan un cargo por intento de agresión en primer grado y dos cargos de agresión en segundo grado

Si es declarado culpable de la acusación más grave, podría enfrentar una condena significativa de prisión por delito grave de clase C en el estado de Nueva York.

Una agresión común

El ataque ocurrido en Rockefeller Center se suma a una serie de incidentes registrados en el sistema de transporte de Nueva York durante los últimos años. Uno de los casos ocurrió en enero de 2022, cuando Michelle Go, una mujer de 40 años, murió tras ser empujada de manera aleatoria a las vías del metro en la estación de Times Square. El presunto agresor, Simon Martial, fue arrestado poco después. El crimen generó un amplio debate sobre la seguridad en el transporte público y la atención a personas con problemas de salud mental.

Otro episodio ocurrió en agosto de 2024, cuando dos turistas mexicanas de 27 y 28 años fueron empujadas a las vías en la estación Delancey Street–Essex Street, en Manhattan. De acuerdo con la policía, una mujer identificada como Ebony Butts presuntamente lanzó a una de las víctimas a los rieles y luego empujó a la segunda cuando intentó ayudarla. Ambas sobrevivieron gracias a que no se aproximaba ningún tren en ese momento y fueron trasladadas a un hospital con lesiones menores.

En julio de 2023, un adolescente de 14 años escapó de una tragedia después de que un hombre lo empujara a las vías de la estación Bedford Avenue, en Brooklyn. Según la investigación, el sospechoso reaccionó violentamente después de que el menor tropezara accidentalmente con él al descender de un vagón. El joven logró sobrevivir y la policía difundió imágenes del agresor para solicitar ayuda ciudadana en su identificación.

La preocupación por este tipo de ataques persiste en la ciudad. En marzo de 2024, un pasajero murió tras ser empujado a las vías en la estación 125th Street de Harlem, un incidente que llevó a las autoridades estatales y municipales a reforzar la presencia policial y las medidas de seguridad en el sistema de transporte.