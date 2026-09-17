Jueza federal ordena restringir arrestos migratorios sin orden judicial en el sur de California

Una jueza federal dictaminó que los agentes de inmigración no pueden efectuar detenciones sin una orden dictada por un juez, salvo que comprueben previamente que existe el riesgo real de que el individuo se dé a la fuga antes de tramitar el documento legal.

La medida cautelar, promulgada por la jueza Maame Ewusi-Mensah Frimpong del Tribunal de Distrito para el Centro de California, aplica para la zona metropolitana de Los Ángeles. Asimismo, certificó una demanda colectiva dirigida a representar a los ciudadanos que hayan sido o vayan a ser arrestados por supuestas faltas migratorias sin orden judicial ni evaluación de escape desde el 6 de junio de 2025.

Los funcionarios solo están facultados para realizar arrestos civiles sin orden previa cuando disponen de motivos probables sobre la condición de indocumentado del sujeto y su posibilidad de huir, señala la normativa vigente, informó EFE.

Se reveló que cerca del 80% de una muestra de 113 expedientes carecía de este análisis de riesgo o utilizaba frases genéricas. Pese a que las autoridades declararon bajo juramento que evalúan esta condición, los demandantes afirman que los agentes omiten preguntas sobre empleo, familia o residencia.

Pronunciamiento de las organizaciones

La demanda fue establecida en 2025 contra el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) por cinco trabajadores detenidos junto a la Red de Centros de Trabajadores de Los Ángeles, el Sindicato de Trabajadores Agrícolas (UFW), la Coalición por los Derechos Humanos de los Inmigrantes (CHIRLA) y el Centro Legal de Defensores de los Inmigrantes.

Mayra Joachin, abogada de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) del sur de California, declaró: “Este fallo es una de las decisiones más importantes hasta la fecha en los esfuerzos de la comunidad por poner fin a la práctica cruel e ilegal del gobierno federal de secuestrar personas y separarlas de sus familias”.

“Supervisaremos de cerca el cumplimiento de esta orden judicial y esperamos que el gobierno federal la acate”, apuntó la abogada.

Por parte de la National Day Laborer Organizing Network (NDLON), la abogada Michel Wilfong sostuvo que la administración del presidente Donald Trump omitió el marco normativo federal para ejecutar su plan de deportación masiva.

Sigue leyendo:

– Juez bloquea restricciones de Trump a visas de estudiantes y periodistas extranjeros

– “Me siento secuestrado”: migrantes latinos en incertidumbre tras ser deportados a África

– Surcoreanos detenidos en planta de Hyundai y LG preparan demanda contra ICE y Trump