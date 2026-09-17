Se Hace Camino Nueva York: Más servicios para nuestra comunidad

Además del admirable trabajo de defensa de los inmigrantes que lleva a cabo Se Hace Camino Nueva York (SHCNY) y sobre el que les conté la semana pasada, esa organización comunitaria de nuestra Hispanic Federation presta muchos otros servicios –¡y muy valiosos! —a nuestra comunidad.

Uno de ellos es garantizar la igualdad de derechos, y el acceso y un mejor asistencia médica para unos 2.5 millones de neoyorquinas y neoyorquinos que tienen dominio limitado del inglés. Cada año, la agencia inscribe a unas 3,500 personas en planes de seguro médico como los del New York State of Health, o el Mercado de Seguros de Salud, conocido popularmente como Obamacare.

“Hay personas y familias que por diversas razones, entre ellas su situación inmigratoria, no califican para ese tipo de cobertura”, explica Natalia Aristizábal, vicedirectora de SHCNY. “Pero lo que hay en la ciudad de Nueva York es hospitales comunitarios donde, por una suma pequeña, pueden ofrecerle a la persona los servicios médicos que necesita. Por ejemplo, a las mujeres que necesitan mamografías”.

La asistencia que presta la organización en materia de salud no se limita a eso, porque también proporciona ayuda con la inscripción en programas de cupones de alimentos, con las negociaciones de facturas médicas, con la navegación del sistema de asistencia médica, así como educación en materia de nutrición y servicios urgentes de alimentos; capacitación de trabajadores sanitarios de la comunidad, y referidos para la prueba del VIH/SIDA.

En los centros de SHCNY también se ofrecen programas de salud gratis, que incluyen clases de ejercicios físicos y de nutrición, y demostraciones de cocina.

Otro aspecto importante de las labores de SHCNY son las clases de inglés, que se ofrecen de manera gratuita, en distintos niveles y horarios, y que integran el aspecto más amplio de los programas de educación y capacitación de la agencia.

“Sabemos que muchas personas trabajan de día, entonces tenemos clases en las tardes”, apunta Aristizábal. “Y hay veces que es, al contrario, trabajan por las tardes, entonces tenemos clases en la mañana. Damos clases para que las personas puedan acceder a ese idioma, pero también tenemos clases enfocadas en el examen de ciudadanía”.

En las clases de ciudadanía, las y los instructores, en colaboración con el equipo legal de SHCNY, ayudan a los estudiantes a solicitar y obtener la ciudadanía estadounidense.

Con respecto a la adopción de la ciudadanía norteamericana, la Vicedirectora de SHCNY, nacida en Colombia y naturalizada estadounidense, tiene opiniones firmes. Entre ellas, “que al ser ciudadano se puede ejercer el derecho al voto. Es importante tenerlo y decir: Bueno, yo puedo votar y no quiero. Es otra cosa decir: Yo quiero votar, pero no puedo porque no me he hecho ciudadano”.

Las personas interesadas en obtener más información sobre todo el trabajo de esta organización pueden visitar la página web de Se Hace Camino Nueva York.

“Si necesitan más ayuda”, termina diciendo Natalia Aristizábal, “estamos en Facebook y en Instagram. O nos pueden llamar al (718) 565-8500”.

Y si quieren saber más sobre nuestra Hispanic Federation, nuestras agencias y programas, visiten nuestro sitio web, o llamen al (212) 233-8955, o al (866) 432-9832.

¡Celebremos juntos nuestro 36to aniversario, y hasta la columna próxima!

Frankie Miranda es el presidente de la Hispanic Federation.