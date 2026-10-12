Soulja Boy insinúa su candidatura presidencial para 2028

El rapero Soulja Boy insinuó su deseo de lanzar su candidatura presidencial para el año 2028. A través de su cuenta de Instagram, el artista insinuó su candidatura calificándola como “un nuevo capítulo” y “una visión más ambiciosa”.

DeAndre Cortez Way destacó cuatro áreas prioritarias. “SOULJA BOY 2028. Oportunidades económicas, reforma de la justicia penal, educación y el futuro de la tecnología y la IA”.

El rapero ahondó en su propuesta asegurando que quiere llevar su idea de “pensar en grande” al servicio público. “Desde la música hasta los negocios y la tecnología, siempre he creído en pensar en grande y desafiar los límites de lo posible. Ahora estoy explorando qué significa llevar esa misma visión al servicio público. El futuro comienza con una conversación”.

Aunque el rapero publicó su propuesta, no está claro si planea oficialmente lanzar de manera formal su candidatura presidencial para el año 2028.

Hace casi dos años, Soulja Boy actuó en el Crypto Ball, un evento celebrado durante las festividades de la investidura de Donald Trump en enero de 2025.

Soulja Boy comenzó en el mundo del rap cuando era un adolescente. En 2007 lanzó su sencillo “Crank That (Soulja Boy)” que encabezó la lista Billboard Hot 100 durante siete semanas no consecutivas.

Sin embargo, Cortez Way tiene un historial delictivo. En 2009, fue arrestado y acusado de obstrucción a la justicia luego de que la policía acudió a una casa abandonada en el condado de Henry, Georgia, en la que el rapero estaba filmando un video musical. Luego fue sentenciado a un año de libertad condicional.

Volvió a ser arrestado y condenado en 2014 en California por portar un arma de fuego cargada en público y recibió dos años de libertad condicional. En 2016 fue arrestado cuando la policía halló armas de fuego en su residencia. Sin embargo, en 2019 violó su libertad condicional y un juez lo sentenció a 240 días de cárcel y 265 días de servicio comunitario, pero fue puesto en libertad antes de cumplir la totalidad de la condena.

En 2025, un jurado lo declaró culpable de agresión, abuso sexual y daño moral intencional en una demanda interpuesta por una exasistente, otorgándole a ella una indemnización de más de $4 millones de dólares.

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