Hombre acusado de acercarse a candidata demócrata en Ohio se declara inocente

Patrick Havas, de 38 años, se declaró inocente de los cuatro cargos presentados en su contra tras un incidente ocurrido el domingo durante la feria anual de Canfield, en Ohio, donde presuntamente intentó acercarse a la candidata demócrata a gobernadora Amy Acton y derribó a dos personas de edad avanzada.

Havas compareció este martes por videoconferencia ante un tribunal del condado de Mahoning para responder a dos cargos de agresión, uno de alteración del orden público y otro de provocar pánico. La información fue publicada por NBC News, que obtuvo el informe policial del incidente.

De acuerdo con el documento, Havas habría avanzado entre la multitud para acercarse a Acton, mientras los agentes de la Policía Estatal de Ohio asignados a la seguridad de la candidata intervinieron para detenerlo.

Tres testigos consultados por NBC News dijeron haber visto al hombre derribar a dos asistentes de edad avanzada. Acton, quien es médica, posteriormente les prestó atención.

Las autoridades encontraron a Havas con dos pistolas, una manopla y una pistola Taser después de su arresto. El informe policial señala que nunca sacó ni blandió un arma durante el incidente.

El juez fijó una fianza de $5,000 dólares en efectivo y ordenó a Havas entregar todas las armas que posea. Como parte de las condiciones de su liberación, también le prohibió tener contacto con Acton o con la pareja de ancianos involucrada, además de impedirle hablar con los medios de comunicación.

Fiscalía explica por qué no presentó cargos graves

La fiscal del condado de Mahoning, Lynn Maro, defendió la decisión de presentar únicamente cargos menores y no acusaciones por delitos graves. Explicó que Havas nunca tuvo contacto físico con Acton ni utilizó un arma durante el incidente.

Maro también señaló que la legislación de Ohio permite a los adultos portar armas de fuego abiertamente sin necesidad de un permiso, siempre que el arma no esté oculta. Por esa razón, sostuvo que la mera posesión de las armas encontradas en Havas no constituía por sí misma un delito que permitiera presentar cargos adicionales.

La fiscal agregó que su oficina dispone de un video grabado desde la perspectiva de Havas. En las imágenes, explicó, se observa al hombre entrando en la carpa donde estaba Acton, grabándola y llamándola por su nombre antes de que un integrante de su equipo de seguridad se aproximara y el teléfono terminara en el suelo.

“No vamos a dejar que las emociones nos dominen”, afirmó Maro. “Nos basaremos en las pruebas. Nos basaremos en los hechos”, señaló.

De acuerdo con la fiscal, la campaña de Acton había pedido a los asistentes que dejaran de grabar poco antes del incidente. Havas, quien estaba registrando lo ocurrido, autorizó posteriormente una revisión completa de su teléfono.

Acton calificó el episodio como un “día difícil”

Durante un desfile por el Día del Trabajo celebrado el lunes en Cleveland, Acton se refirió brevemente al episodio y agradeció a quienes ayudaron a las personas afectadas, así como a los agentes estatales encargados de su protección, informó la filial de NBC News, WKYC.

La candidata afirmó que continuará con su campaña y describió su postura como la de una persona dispuesta a enfrentar las dificultades.

El excongresista demócrata John Boccieri, quien dijo encontrarse a aproximadamente un brazo de distancia de Acton, aseguró que Havas llegó a situarse a pocos metros de la candidata. Describió el comportamiento como “una maniobra agresiva de un hombre muy corpulento”.

Los registros judiciales muestran además que Havas fue detenido en 2008 por un cargo de hurto menor. Inicialmente se declaró inocente y posteriormente la acusación fue reducida a alteración del orden público.

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