El tiempo de hoy en Nueva York para este viernes 18 de septiembre

¿Qué ropa recomendamos a los neoyorquinos para salir este viernes en Nueva York? Lo primero de todo, las temperaturas esperadas para el día de hoy según el pronóstico del clima en la ciudad que nunca duerme estarán entre los 81 grados Fahrenheit (27ºC) de máxima y los 59 grados Fahrenheit (15ºC) de mínima. Junto a esto, la sensación térmica, es decir, “temperatura real” que tu cuerpo va a sentir rondará los 82ºF (28ºC) de máxima y 82ºF (28ºC) de mínima.

La probabilidad de precipitaciones es del 1% durante el día y del 2% a lo largo de la noche, mientras que la nubosidad será del 12% durante el día y del 12% en el curso de la noche.

Las ráfagas de viento alcanzarán de máximo los 8.08 mph en el día y los 6.84 mph en la noche, por lo que se recomienda llevar ropa adecuada. Durante este periodo del año, la aparición del Sol se produce con el amanecer a las 06:39 h, mientras que nos deja en el horizonte a las 19:00 h. En total, tendremos 12 horas de sol durante el día.

El pronóstico del tiempo para mañana en Nueva York

El clima en Nueva York mañana se esperan nubes y claros. Las temperaturas tendrán una variación entre los 63 y los 70 grados Fahrenheit (17 y 21ºC). Las probabilidades de lluvia serán de 1% por la mañana, 63% por la tarde y 1% por la noche.

No te olvides de revisar las últimas noticias sobre clima en www.eldiariony.com/clima

El clima en Nueva York

El clima de Nueva York es un clima mayoritariamente húmedo, con inviernos fríos y veranos calurosos. Las lluvias son constantes durante todo el año, con tormentas en verano y nevadas en invierno. La cercanía de la costa atlántica ayuda a suavizar las variaciones extremas de temperatura. Los meses más fríos son entre diciembre y marzo, mientras que los más calurosos se registran entre julio y agosto.

¿Qué clima hay en Estados Unidos?

Un país tan extenso como Estados Unidos presenta climas muy diferentes según la región y la época del año. En la Costa Este, los climas dominantes son el húmedo subtropical de la región sudeste del país y el continental húmedo más hacia el norte, en concreto, hacia latitudes de entre 40° N hasta 70° N.

El noreste estadounidense cuenta con un clima continental húmedo con lluvias muy frecuentes durante todo el año, que se transforman en tormentas en verano y nieve en invierno. El sureste de Estados Unidos tiene un clima húmedo subtropical con veranos temperaturas elevadas, inviernos frescos y muchas lluvias.

En el lado oeste de Estados Unidos hay al menos tres grandes climas predominantes: semiárido, árido y mediterráneo. El clima semiárido frío abarca la parte central del oeste y de norte a sur de Estados Unidos, con escasas precipitaciones y bajas temperaturas.

El suroeste tiene un clima árido frío o cálido, con inviernos helados y veranos templados en el frío y veranos muy e inviernos templados en el cálido. Ambos tienen pocas posibilidades de precipitaciones durante el año. El clima mediterráneo se da en la zona costera del oeste estadounidense y cuenta con inviernos lluviosos y templados y veranos secos y calurosos.