Encuesta revela cuánto desconocen los estadounidenses sobre el Mes de la Herencia Hispana

El Mes de la Herencia Hispana comenzó en Estados Unidos con una paradoja difícil de ignorar: mientras la población latina tiene una presencia cada vez más visible en la vida pública del país, una parte considerable de los estadounidenses todavía desconoce datos elementales sobre esa historia.

Una encuesta de Talker Research, realizada entre 2,000 estadounidenses, pone cifras a esa brecha. Más de la mitad de los participantes, 53%, dijo no saber quién fue la primera persona de origen hispano en llegar a la Corte Suprema de EE.UU. Solo 31% respondió correctamente: Sonia Sotomayor.

El dato tiene un peso particular porque la respuesta no depende de una interpretación política. La propia Corte Suprema identifica a Sotomayor como la primera jueza hispana del máximo tribunal. Fue nominada por el presidente Barack Obama en 2009 y asumió el cargo el 8 de agosto de ese año. Desde entonces, su trayectoria se convirtió en uno de los referentes institucionales de la presencia latina en Washington.

Las respuestas equivocadas de la encuesta también revelan la magnitud del desconocimiento. Un 6% señaló a Samuel Alito; 4% eligió a Thurgood Marshall, el primer juez afroamericano de la Corte, y 3% mencionó a Sandra Day O’Connor o Hugo Black.

Ni siquiera las fechas del Mes de la Herencia Hispana son ampliamente conocidas

La confusión no termina en la Corte Suprema. Apenas 34% de los encuestados pudo identificar correctamente que el Mes de la Herencia Hispana se celebra del 15 de septiembre al 15 de octubre.

La diferencia generacional resulta llamativa. Gen Z alcanzó 48% de respuestas correctas, seguida por los millennials con 41%. Entre la generación X, el porcentaje cayó a 29%, mientras que entre los baby boomers fue de 31%. Los números sugieren que, al menos en esta encuesta, las generaciones más jóvenes estaban más familiarizadas con las fechas oficiales de la celebración.

Ese periodo tampoco es una fecha escogida al azar. La conmemoración comienza el 15 de septiembre, cuando varios países latinoamericanos celebran sus independencias, y se extiende hasta el 15 de octubre.

Rubio y AOC aparecen en el radar presidencial

La encuesta también llevó la conversación hacia un terreno inevitablemente político: ¿qué figura hispana consideran los estadounidenses con posibilidades de llegar a la Casa Blanca?

Marco Rubio, actual secretario de Estado, encabezó la lista con 26% de las respuestas. Alexandria Ocasio-Cortez, representante demócrata de Nueva York, obtuvo 15%, seguida por Ted Cruz, senador republicano de Texas, con 8%, y Alex Padilla, senador demócrata de California, con 3%.

Otros nombres recibieron porcentajes mucho menores. Rubén Gallego, Joaquín Castro, Ritchie Torres y Catherine Cortez Masto registraron 2% cada uno, mientras que Bernie Moreno y Ben Ray Luján llegaron a 1%. Un 38% respondió que ninguno de los políticos incluidos tenía lo necesario para liderar el país.

Estas cifras describen las respuestas de esta encuesta y no constituyen una medición de una elección ni una predicción electoral. De hecho, las posiciones públicas de los propios protagonistas sobre una eventual candidatura presidencial siguen siendo distintas.

Una celebración que cobra otra dimensión

El último dato de la investigación añade una capa más al panorama. El 40% de los encuestados considera que celebrar el Mes de la Herencia Hispana es más importante que nunca debido al clima político actual.

La cifra resulta especialmente significativa frente al desconocimiento mostrado en otras preguntas. El contraste plantea una escena curiosa: una mayoría puede no identificar a la primera jueza hispana de la Corte Suprema o las fechas exactas de la celebración, pero cuatro de cada diez personas sí perciben que dedicar un espacio específico a la historia y las contribuciones hispanas tiene una relevancia creciente.

En ese sentido, el Mes de la Herencia Hispana vuelve a funcionar como algo más que una colección de festivales, comidas o referencias culturales. También es una oportunidad para revisar quiénes han abierto camino en las instituciones estadounidenses y cuánto conoce el país sobre una comunidad cuya influencia ya forma parte cotidiana de su vida política, social y cultural.

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