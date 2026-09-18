J Balvin postea sus primeras fotos tras su ruptura con Valentina Ferrer

J Balvin no ha dicho la primera palabra desde que se confirmó el fin de su ciclo como pareja de Valentina Ferrer; sin embargo, lo que queda claro es que no ha descuidado sus compromisos laborales y este viernes, compartió las primeras imágenes postseparación de la modelo argentina.

El artista colombiano no ha parado de estar activo en sus redes sociales, compartiendo historias y actividades. No obstante, todo referente a asuntos de trabajo, ignorando por completo todo el revuelo que hay a su alrededor desde hace tres días.

J Balvin comparte sus primeras fotografías tras separarse de Valentina Ferrer

Su primer carrusel de fotografías no fue la excepción en cuanto a lo laboral, debido a que el artista publicó cuatro imágenes posando con el nuevo diseño de la exitosa relojería suiza Audemars Piguet, inspirado en la extenista Serena Williams.

Balvin aparece con un conjunto de pantalón y saco beige, una camisa blanca debajo del blazer y sus respectivas cadenas; además, del reloj Williams’ blanco con diamantes y un toque rosado en la parte interna, que no pasa desapercibido.

En una de las fotos, el reguetonero aparece justamente con Williams y la actriz Tayana Taylor, los tres protagonistas para el nuevo lanzamiento de la compañía suiza.

¿Cuánto tiempo duró la relación entre Valentina Ferrer y J Balvin?

Valentina Ferrer y J Balvin estuvieron juntos en una relación de aproximadamente ocho años. En el 2021 tuvieron a su único hijo, Río, una temporada donde aparentemente el reguetonero le habría sido infiel a la argentina.

A pesar de seguir juntos sin mucha polémica a lo largo de todo ese tiempo, tras días sin compartir actividades juntos, como lo hacían frecuentemente, fue Ferrer quien se encargó de emitir un pequeño comunicado confirmando el fin de su relación con el colombiano.

Por su parte, Balvin aún no se expresa al respecto y sigue enfocado en sus responsabilidades como artista, por ahora. A pesar de culminar su relación, Valentina expresó que lo hicieron en “buenos términos” y que la prioridad de ambos va a seguir siendo transmitir todo el amor posible a su pequeño hijo, Río.

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