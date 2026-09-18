‘Unidos por Colombia’ entrega miles de toneladas a damnificados del terremoto

El pasado 10 de agosto, un terremoto de magnitud 7.4 con epicentro en el departamento del Chocó dejó más de 330 muertos, miles de heridos y más de 460,000 damnificados.

A miles de millas, en Nueva York, la tragedia desbordó la solidaridad de la diáspora convirtiéndola en una amplia operación humanitaria que conectó a la Gran Manzana con Colombia.

La coalición “Unidos Por Colombia” reunió a organizaciones y empresas que decidieron poner sus capacidades al servicio de esta emergencia. Entre ellas están: CRECE, La Victoria Foundation, America Viva, Fundavenyc, Lulla’s Foundation, Entre2Tierras, Colombianos NYC, Festival Independencia Orgullo Colombiano (FIOC), y PR Media NY. También se sumaron empresas de transporte como RDS y Amazon, restaurantes, vecinos y otros aliados que han aportado productos, servicios, infraestructura y recursos.

La emergencia puede dejar de ocupar los titulares, pero las necesidades de las comunidades continúan. Por eso era importante para nosotros estar aquí y acompañar personalmente la entrega de la ayuda que tantas personas hicieron posible desde Nueva York Unidos por Colombia

Esta labor humanitaria ha contado con el apoyo de funcionarios electos como la asambleísta Catalina Cruz, el presidente del condado de Queens Donovan Richards, la senadora estatal Nathalia Fernández, el asambleísta John Zaccaro y la concejal Jennifer Gutiérrez.

Gracias a la iniciativa y al apoyo del reconocido artista Joseph “Fat Joe” Cartagena y su esposa, Lorena Cartagena, así como el respaldo de Hard Rock Metropolitan Park, Hispanic Federation – Ayuda a los Pueblos y Miranda Family Fund, se enviaron al país sudamericano dos aviones con ayuda humanitaria que llegaron el 5 de septiembre a Armenia y el 7 de septiembre a Pereira.

La asambleísta Catalina Cruz ayudó con la entrega a las familias damnificadas. Crédito: Unidos por Colombia | Cortesía

Para asistir con la distribución de la ayuda viajaron a Colombia la asambleísta Catalina Cruz –nativa de Medellín- y la directora del Festival Orgullo Independencia Colombiana, Alexandra Aristizabal. Más de 500 familias en diferentes comunidades de Quindío, Risaralda y Caldas, incluyendo puntos de Calarcá, Montenegro, La Tebaida, San José y Santa Ana, han sido beneficiadas con esta asistencia humanitaria.

“La emergencia puede dejar de ocupar los titulares, pero las necesidades de las comunidades continúan. Por eso era importante para nosotros estar aquí y acompañar personalmente la entrega de la ayuda que tantas personas hicieron posible desde Nueva York”, dijeron en un comunicado miembros de “Unidos por Colombia”.