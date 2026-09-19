FC Barcelona mantiene su paso perfecto gracias a hat-trick de Raphinha ante Sevilla

Un Raphinha espectacular volvió a ser protagonista para que el FC Barcelona consiga la victoria 1-3 ante el Sevilla en el Ramón Sánchez-Pizjuán.

UN INICIO PERFECTO ??? pic.twitter.com/2keysywnme — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) September 19, 2026

El delantero brasileño firmó un triplete y llegó a 11 goles en los primeros ocho partidos de la temporada, acompañado por un brillante Lamine Yamal, quien aportó dos asistencias, para darle al conjunto azulgrana su séptimo triunfo consecutivo en el arranque de la liga en España.

El triunfo permitió al Barcelona mantener el liderato de LaLiga y conservar su paso perfecto en el campeonato.

Elche 0-5 ?

Athletic 2-0 ?

Rayo 5-2 ?

Valencia 0-5 ?

Levante 2-4 ?

Racing 7-2 ?

Sevilla 1-3 ?



7/7 = 21 puntos ?

31 goles a favor ??

7 goles en contra ? pic.twitter.com/butAZ9AtuI — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) September 19, 2026

Remontada que vale tres puntos

El Sevilla sorprendió durante una gran primera mitad, con una intensa presión que por momentos asfixió al equipo de Hansi Flick. Esa superioridad se reflejó en el marcador al minuto 19, cuando el francés Youssouf Fofana abrió el marcador con un remate de cabeza.

Pero en el mismo primer tiempo comenzó la reacción del FC Barcelona, el primero llegó tras una gran asistencia filtrada de Andreas Christensen. Raphinha recibió dentro del área, enganchó para dejar a un defensor en el camino y definió con la derecha, con el pie abierto, para establecer el 1-1.

Ya en el segundo tiempo, Lamine Yamal peleó una pelota dentro del área y consiguió sacar un centro preciso. Raphinha apareció para anticiparse a los defensores y, de cabeza, marcó el 2-1.

En el 69, se repitió la conexión Lamine-Raphinha, esta vez el brasileño la picó para el 3-1.

Con este triplete, el brasileño llegó a 12 goles en la temporada.

Fermín: “Raphinha nos ha sorprendido un poco”

El mediocampista del Barsa, Fermín López celebró llegar al parón con tres nuevos puntos en el casillero y se deshizo en elogios con el rendimiento de Raphinha: “Nunca había jugado de delantero centro. Raphinha es muy bueno y se adapta a cualquier posición. Nosotros le damos balones y él mete los goles”.

Contento por el triunfo antes de la fecha FIFA: “Nuestro objetivo era ir al parón con tres puntos más. El equipo está en buena dinámica y muy contentos”.

“Al final es lo que nos pide el míster. Todos estamos concienciados de presionar tras pérdida y contentos con el trabajo”, cerró.

Seguir leyendo:

Scaloni no descartó su continuidad en la selección de Argentina: “Lo intentaremos”

Brentford escaló al tercer lugar de la Premier League tras golear al Chelsea

Harry Kane llegó a 100 goles en Bundesliga en la paliza de Bayern Munich al Unión Berlín