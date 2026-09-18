Brentford escaló al tercer lugar de la Premier League tras golear al Chelsea

Brentford confirmó su buen arranque de temporada de Premier League y con un sólido 3-0 ante Chelsea en el Gtech Community Stadium, escaló hasta el tercer lugar del torneo.

Three goals. Three points. Still unbeaten.



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Los “blues”, con un punto sumado de 9, caen por ahora al séptimo lugar, mientras los “bees”, con 9, se sitúan terceros y se mantienen invictos en sus cinco partidos.

@BrentfordFC are up to third and their unbeaten start to the Premier League season continues! ? pic.twitter.com/qJDlwgPt7c — Premier League (@premierleague) September 18, 2026

Xabi Alonso echó mano de la veteranía ante las bajas de Reece James, Moissés Caicedo y Joao Pedro y dio por primera vez la titularidad en la Premier a Jordan Henderson (ex del Brentford que no jugaba desde que se fracturó el antebrazo en el Mundial), Danny Welbeck así como a Pep Chavarría y a Valentín Barco.

Los goles llegaron en la segunda parte

En la segunda mitad del encuentro el Brentford aprovechó la desorientación de la visita y liquidó la historia con una contundencia implacable.

A la hora de partido en una acción a balón parado, Mikkel Damsgaard botó un córner al segundo palo, el joven central austriaco Jannik Schuster descolocó a la defensa cabeceando al centro, donde Jadon Anthony, también con la testa, marcó a placer ante un Dibu Martínez que se quedó en la línea.

Le tocaba reaccionar al Chelsea ante la incapacidad de los hoy apagados Pedro Neto, Cole Palmer y Morgan Rogers de contactar con Welbeck, finalmente sustituido. Los ‘blues’, ofuscados ante un rival que cerró bien los espacios, no chutaron entre los tres palos en la segunda mitad.

El Brentford lo fiaba todo a una contra para sentenciar y la encontró en el minuto 81 Kevin Schade se escapó, Dibu le tapó el remate pero en el rechace Igor Thiago marcó a puerta vacía. Y lo peor estaba por llegar para el Chelsea. En el añadido Schade puso un centro al segundo palo y Fabio Carvalho lo empujó solo a la red.

Doce goles lleva encajados ya el Chelsea en cinco jornadas. Como mínimo ha recibido dos en cada partido y hasta ahora frenaba la sangría con su poderío goleador, pero hoy no ha funcionado en ataque y las tres semanas de parón por los partidos de selecciones se la harán muy largas a Xabi Alonso

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