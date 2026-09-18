Harry Kane llegó a 100 goles en Bundesliga en la paliza de Bayern Munich al Unión Berlín

El atacante inglés Harry Kane sigue dejando huella en Alemania. Ya lo hizo la temporada pasada anotando 73 goles, sumando todas las competiciones, que lo han llevado a ser uno de los principales candidatos en levantar el Balón de Oro del próximo 26 de octubre y en el encuentro de este viernes ante el Union Berlin siguió agrandando su figura.

Anotó de penalti y, con este, sumó su tanto número 100 en Bundesliga en tan solo 98 partidos. Además, minutos más tarde, marcó otro tanto de cabeza tras un pase magistral de Olise.

?? ¡¡LLEGÓ EL 100: HARRY KANE SIGUE HACIENDO HISTORIA CON EL BAYERN!!



?? El inglés engañó al arquero desde el punto penal y alcanzó los 100 goles en apenas 98 partidos de Bundesliga.



FC Bayern 2-0 Union Berlin



? Telemundo, Peacock y Telemundo APP ??? pic.twitter.com/jij7rn85KF — Telemundo Deportes (@TelemundoSports) September 18, 2026

El delantero inglés supera así el récord que poseía Dieter Müller, que alcanzó los 100 goles en 129 partidos con el Köln en 1977 y poseía esta marca desde hace más de medio siglo.

Legado inigualable el que sigue dejando Kane en la Bundesliga y que establece una nueva marca que parece muy complicada que pueda ser batida.

Más goles que partidos jugados para un ariete que sigue esperando a resolver su futuro inmediato en el club y con el deseo de levantar el Balón de Oro tras su gran campaña.

Fiesta del Bayern en Munich

La ciudad de Múnich está a escasas horas de iniciar una de las festividades más grandes del año y el Bayern ha querido regalar a su afición una victoria arrolladora ante el Union Berlin(7-0) en la víspera del Oktoberfest.

Fue Jamal Musiala el encargado de abrir un marcador que tardaría en cerrarse. El joven centrocampista alemán recibió un balón en el balcón del área y con un disparo seco mandó el balón a guardar (17′). Primer gol de Jamal en Bundesliga desde el pasado abril.

Superioridad absoluta del ‘gigante de Baviera’ que amplió su ventaja gracias al tanto de Harry Kane (37′). Y justo antes del descanso Olise encontró el premio y abrió la veda a su cuenta particular. Golazo del francés desde la frontal del área buscando el palo corto que pilló desprevenido a Ronnow (42′).

Tímida respuesta tras el descanso por parte del Unión Berlín, que hizo intervenir a Manuel Neuer, aunque en el 53′ Kane volvía a marcar para el Bayern tras un centro magistral del extremo francés.

Saibari se unió a la fiesta muniquesa, tras entrar desde el banquillo, y anotó el cuarto tras una gran jugado individual (70′). Sin embargo, y aunque parezca difícil de creer, lo mejor estaba por llegar. Olise se disfrazó de mago en el 73′ para bajar un balón largo de Bischof y regateó con una facilidad insultante al guardameta Ronnow.

Un 7-0 aplastante por parte del Bayern que no dejó ninguna posibilidad a un Unión Berlín que se coloca en 16ª posición. Con esta victoria, el conjunto bávaro vuelve a recuperar el liderato de la Bundesliga.

Seguir leyendo:

Lamine Yamal: “Será difícil encontrar a alguien que esté a mi nivel”

Cristiano Ronaldo incluido en la convocatoria de Portugal en fecha FIFA

David Beckham pide el noveno Balón de Oro para Lionel Messi