Pronóstico del tiempo en Nueva York para este sábado 19 de septiembre

¿Qué ropa usar para salir este sábado en Nueva York? Para comenzar, las temperaturas esperadas para el día de hoy según el pronóstico del clima en la ciudad que nunca duerme se encontrarán entre los 70 grados Fahrenheit (21ºC) de máxima y los 63 grados Fahrenheit (17ºC) de mínima. Además, la sensación térmica, es decir, “temperatura real” que tú mismo vas a experimentar rondará los 75ºF (24ºC) de máxima y 75ºF (24ºC) de mínima.

La probabilidad de precipitaciones es del 1% durante el día y del 67% a lo largo de la noche, mientras que la nubosidad será del 13% en el transcurso del día y del 46% tras la salida de la Luna.

Las ráfagas de viento alcanzarán de máximo los 5.59 mph en el día y los 4.35 mph en la noche, por lo que se recomienda llevar ropa adecuada. Durante este periodo del año, los primeros rayos del Sol nos llegan se produce con el amanecer a las 06:40 h, mientras que se pone en el horizonte a las 18:59 h. En total, tendremos 12 horas de sol durante el día.

El pronóstico del tiempo para mañana en Nueva York

En cuanto al clima de mañana en la ciudad de Nueva York el cielo estará cubierto con lluvia. Las temperaturas variarán entre los 57 y los 70 grados Fahrenheit (14 y 21ºC). Las probabilidades de lluvia serán de 96% por la mañana, 100% por la tarde y 96% por la noche.

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El clima en Nueva York

El clima de Nueva York es un clima fundamentalmente húmedo, caracterizado por inviernos fríos y veranos cálidos. Las lluvias son constantes durante todo el año, con tormentas en verano y nevadas en invierno. La cercanía de la costa del Atlántico ayuda a suavizar los extremos de temperatura. Los meses más fríos son entre diciembre y marzo, mientras que los más calurosos se registran entre julio y agosto.

¿Cómo es el clima en Estados Unidos?

Un país tan extenso como Estados Unidos presenta climas muy contrastados según la zona y la época del año. Por ejemplo, en la Costa Este, los climas predominantes son el húmedo subtropical del sudeste del país y el continental húmedo más hacia el norte, en concreto, hacia latitudes de entre 40° N hasta 70° N.

El noreste estadounidense tiene un clima continental húmedo con lluvias permanentes durante todo el año, que se transforman en tormentas en verano y nieve en invierno. El sureste de Estados Unidos tiene un clima húmedo subtropical con veranos altas temperaturas, inviernos frescos y notables precipitaciones.

En la zona oeste de Estados Unidos hay al menos tres grandes climas predominantes: semiárido, árido y mediterráneo. El clima semiárido frío abarca la parte central del oeste y de norte a sur de Estados Unidos, con escasas precipitaciones y bajas temperaturas.

El suroeste tiene un clima árido frío o cálido, con inviernos muy fríos y veranos templados y veranos extremadamente calurosos e inviernos templados en el cálido. Los dos tienen poca presencia de precipitaciones. El clima mediterráneo se localiza en la zona de costa del la región oeste y cuenta con inviernos lluviosos y templados y veranos secos y calurosos.