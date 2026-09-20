Chicago: el tiempo para hoy domingo 20 de septiembre

Como bien es sabido el clima de Chicago es extremo y puede llegar a ser impredecible. Con sus veranos calurosos y húmedos hasta sus fríos y secos, el tiempo de Chicago puede pillarte por sorpresa. Lo sabemos, por eso aquí te contamos el pronóstico del tiempo para hoy domingo 20 de septiembre.

El clima en Chicago hoy

La mejor forma de sufrir con la temperatura en Chicago es consultar a diario el pronóstico del clima. Presta atención a las previsiones y consulta día a día los reportes para disponer de la información meteorológica más reciente.

El pronóstico del clima de hoy en Chicago para las siguientes horas indica una temperatura máxima de 70 grados Fahrenheit (21ºC) y una mínima de 61 grados Fahrenheit (16ºC) . Por otra su parte, la sensación térmica, esto es, “temperatura real” estimada para esta jornada rondará los 68ºF (20ºC) de máxima y 68ºF (20ºC) de mínima.

La probabilidad de tener lluvias es del 85 durante la primera parte del día y del 55 a lo largo de la noche. Luego, se esperan cielos cubiertos.

Las ráfagas de viento llegarán hasta los los 16.16 mph de máxima en el día y los 17.4 mph por la noche. En esta época del año, el amanecer será a las 06:36 h, mientras que el crepúsculo ocurrirá a las 18:52 h. En total habrá 12 horas de sol a lo largo del día.

El tiempo en Chicago mañana

En cuanto al clima en Chicago mañana habrá más nubes que claros con lloviznas generalizadas. Se estima que la temperatura máxima sea de 66 grados Fahrenheit (19 grados Celsius), mientras que la mínima estará alrededor de los 55 (13ºC). ¿También necesitas saber si mañana llueve en Chicago? Según la información provista por AccuWeather, las probabilidades de precipitaciones son del 84% por la mañana, 25% por la tarde y 84% por la noche.

El Clima en Chicago para los próximos 7 días

Si no quieres quedarte atrás y conocer lo que se espera del tiempo en Chicago para los próximos 7 días, aquí te damos un estimado del tiempo al día de hoy. Ten en mente que las condiciones meteorológicas cambian en función del día, por lo que te aconsejamos revisar a diario nuestro sitio.

El Clima en Chicago

Chicago, Illinois, cuenta con un clima continental húmedo. Los inviernos son fríos y ventosos. Los veranos, cálidos y húmedos.

– Invierno: Las temperaturas medias diarias oscilan entre los 20 °F y los 35 °F (-6 °C a 2 °C). – Verano: Las temperaturas medias diarias están entre los 70 °F y los 85 °F (21 °C a 29 °C). – Primavera y otoño: Las temperaturas pueden variar mucho durante estas estaciones, pero las temperaturas diarias promedio suelen oscilar entre los 40 °F y los 70 °F (4 °C a 21 °C).

Es importante recordar que esta información data de temperaturas promedio y que las temperaturas reales pueden cambiar considerablemente en función de las condiciones climáticas específicas de cada situación, por lo que es recomendable estar preparado para todo tipo de condiciones climáticas durante todo el año.

Chicago es popular por contar con un clima imposible de predecir, pero con la preparación adecuada, sin duda podrás sacar provecho al máximo del día a día en la Ciudad de los Vientos. Recuerda, consultando las condiciones actuales, la previsión meteorológica y la temperatura, estarás listo para lo que te depare el día. Si necesitas más información sobre el clima, visita www.eldiariony.com/clima