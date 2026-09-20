Nueva York: el tiempo para hoy domingo 20 de septiembre

¿Aún no sabes qué ropa ponerte para salir a las calles de Nueva York este domingo? El pronóstico del clima para los neoyorquinos en las siguientes horas apunta aindica unas temperaturas que oscilarán entre los 70 grados Fahrenheit (21ºC) de máxima y los 59 grados Fahrenheit (15ºC) de mínima. Por otra parte, la sensación térmica o “temperatura real” prevista para esta jornada será de 68ºF (20ºC) de máxima y 68ºF (20ºC) de mínima.

¿Y la lluvia, qué? Perfectamente, ésta puede ser tu próxima pregunta y también contamos con respuesta para ti. Según la última información disponible, la probabilidad de precipitaciones es del 98% durante el día y del 98% durante la noche. La nubosidad, mientras, será del 26% en el transcurso del día y del 26% durante la noche.

Las ráfagas de viento alcanzarán de máximo los 5.59 mph en el día y los 9.32 mph en la noche, por lo que se recomienda llevar ropa adecuada. En esta época del año, el amanecer dará comienzo a las 06:41 h, mientras que el crepúsculo lo tendremos a las 18:57 h. En total habrá 12 horas de sol durante el día.

El pronóstico del tiempo para mañana en Nueva York

El clima en Nueva York mañana estará muy nublado con escasa probabilidad de precipitaciones. Las temperaturas se moverán entre los 55 y los 68 grados Fahrenheit (13 y 20ºC). Las probabilidades de lluvia serán de 18% por la mañana, 25% por la tarde y 18% por la noche.

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El clima en Nueva York

El clima de Nueva York es un clima principalmente húmedo, caracterizado por inviernos fríos y veranos calurosos. Las lluvias son comunes durante todo el año, con tormentas durante el verano y nevadas en invierno. La proximidad de la costa atlántica ayuda a suavizar las variaciones extremas de temperatura. Los meses más fríos son diciembre y marzo, mientras que los más calurosos se registran entre julio y agosto.

¿Cómo es el clima en Estados Unidos?

Un país tan extenso como Estados Unidos presenta climas muy contrastados según la zona y la época del año. Por ejemplo, en la Costa Este, los climas dominantes son el húmedo subtropical del sudeste del país y el continental húmedo más hacia el norte, en concreto, hacia latitudes de entre 40° N hasta 70° N.

Mientras que el clima subtropical húmedo se caracteriza por veranos cálidos y húmedos e inviernos frescos con precipitaciones abundantes en zonas de costa, el clima continental presenta precipitaciones durante todo el año que se transforman en en invierno y fuertes tormentas en los meses centrales del verano.

En la región oeste de Estados Unidos hay al menos tres grandes climas predominantes: semiárido, árido y mediterráneo. El clima semiárido frío abarca la parte central del oeste y de norte a sur de Estados Unidos, con escasas precipitaciones y bajas temperaturas.

El suroeste tiene un clima árido frío o cálido, con inviernos muy fríos y veranos templados en el frío y veranos extremadamente calurosos e inviernos suaves. Los dos tienen poca presencia de precipitaciones. El clima mediterráneo se da en la zona de costa del la región oeste y cuenta con inviernos lluviosos y templados y veranos secos y calurosos.