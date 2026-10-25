Robots de reparto en Chicago enfrentan demandas por presuntamente recopilar datos biométricos ilgales

Los robots de reparto en Chicago enfrentan dos demandas por presuntamente escanear rostros y manos sin consentimiento, una acusación que plantea dudas sobre la privacidad al recibir comida. Los casos contra Coco Robotics y Serve Robotics fueron presentados el 9 de octubre de 2026 en el condado de Cook.

De acuerdo con Associated Press, los demandantes solicitan indemnizaciones legales por la presunta recopilación de datos biométricos. Las demandas también alegan que las compañías conservan datos para entrenar sistemas de inteligencia artificial y los comparten con terceros.

Las empresas demandadas niegan recolectar este tipo de información y, hasta el momento, se trata de acusaciones que aún deben resolverse judicialmente. Recibir una entrega mediante un robot no da derecho automáticamente a una compensación: cualquier indemnización dependerá de los hechos del caso y de la aplicación de la legislación correspondiente.

Lee también: Mamdani frena uso de reconocimiento facial en Citi Bike por riesgos de privacidad y sesgos raciales

Si utilizas estos servicios, revisa sus avisos de privacidad y las condiciones de uso para conocer qué información recopilan y cómo la procesan. Si sospechas que tus datos fueron captados sin autorización, conserva los comprobantes del pedido y consulta las opciones disponibles para presentar una reclamación.

Dos demandas ponen bajo escrutinio las cámaras y sensores

Mitchell Breidinger demandó a Coco Robotics y Barry Schain a Serve Robotics. Ambos sostienen que sus datos fueron registrados y transmitidos sin consentimiento.

Schain afirma haber recibido tres entregas de Serve, la más reciente el 4 de octubre de 2026 mediante Uber Eats, aunque no había seleccionado reparto robótico. Su demanda cuestiona qué información se obtuvo al acercarse a retirar la comida.

Las denuncias apuntan a cámaras y sensores LiDAR; estos últimos utilizan pulsos láser para medir distancias y representar el entorno. Alegan que esa tecnología captó medidas de rostros y manos.

Coco y Serve niegan crear perfiles de los clientes

Serve afirmó que sus cámaras y sensores permiten navegar con seguridad por las aceras. La compañía señaló: “Nuestros sistemas no están diseñados para identificar a personas ni crear perfiles biométricos”, en una declaración reproducida por ABC7 Chicago el 15 de octubre de 2026.

Carl Hansen, responsable de Relaciones Gubernamentales de Coco Robotics, sostuvo: “No hemos recopilado datos biométricos en Chicago”. También afirmó: “Nunca hemos utilizado LiDAR en Chicago”. Esa negativa contradice directamente un elemento tecnológico de la acusación.

Te puede interesar: DHS empezó a tomar fotos y datos biométricos de extranjeros que entren y salgan de EE.UU. por aire, tierra o mar

Coco indicó que comparte datos anónimos de navegación para mejorar la seguridad y que no comparte video del comienzo ni del final de los recorridos. Determinar qué captaron realmente los dispositivos será clave para distinguir una grabación de navegación de una recopilación biométrica.

Una fotografía no equivale automáticamente a un identificador biométrico

La Ley de Privacidad de Información Biométrica de Illinois (BIPA) incluye entre los identificadores protegidos los escaneos de la geometría del rostro o de la mano. Excluye expresamente las fotografías: una imagen, por sí sola, no demuestra la infracción denunciada.

Cuando corresponde aplicar la ley, una entidad privada debe informar por escrito que recopilará datos biométricos, explicar su finalidad y duración, y obtener autorización escrita. También debe publicar una política de conservación y destrucción.

En términos prácticos, el conflicto no gira alrededor del uso de una cámara, sino de qué información produce y cómo se utiliza.

Los $5,000 reclamados no son un cheque garantizado

Las demandas solicitan $1,000 por infracciones negligentes o $5,000 por infracciones intencionales o temerarias, además de otras medidas. La ley contempla esas cantidades para quien obtenga una resolución favorable.

Además, la recopilación repetida del mismo identificador de una persona mediante el mismo método constituye una sola infracción bajo la regla vigente para esas recopilaciones.

Para documentar una inquietud sobre privacidad, puedes:

Conservar la fecha, plataforma y número del pedido

Guardar los avisos de privacidad y autorizaciones que aparecieron

Preguntar qué datos se recopilan, para qué y durante cuánto tiempo

Solicitar orientación jurídica si sospechas una vulneración; el video de un robot no basta para demostrarla

Preguntas frecuentes (FAQ) sobre los robots de reparto en Chicago

¿Está probado que Coco y Serve recopilaron datos biométricos?

No. Las fuentes consultadas describen acusaciones presentadas en demandas. Ambas compañías niegan recolectar esa información y Serve rechaza crear perfiles biométricos.

¿Puedes cobrar $5,000 por haber recibido una entrega?

No automáticamente. Esa cantidad corresponde a una indemnización legal solicitada para infracciones intencionales o temerarias, sujeta a los requisitos de la ley y al resultado judicial.

¿Grabar tu rostro siempre viola BIPA?

No. La ley excluye las fotografías de su definición de identificador biométrico, pero incluye escaneos de geometría facial o de manos. La diferencia técnica y el uso de los datos importan.

¿Estas demandas crean derechos iguales en Nueva York y Nueva Jersey?

No por sí mismas. Los casos invocan una ley de Illinois; no establecen automáticamente una indemnización para quienes reciben entregas en otros estados.

Conclusión

El avance de las entregas automatizadas exigirá mayor claridad sobre dónde termina la navegación y dónde comienza la identificación personal. Mientras se resuelven estas acusaciones, conservar los avisos y comprobantes puede ayudarte a reconstruir qué aceptaste si después surge una controversia sobre tus datos.

Sigue leyendo:

– Protestaron frente al Madison Square Garden contra el uso del reconocimiento facial

– Disney pagará $50 millones a suscriptores de YouTube TV y DirecTV: reclama tu parte antes del 8 de septiembre

– Demandan al Madison Square Garden por presunta filtración masiva de datos biométricos