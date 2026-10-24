Fuerte operativo de ICE genera alarma alrededor del Hospital Elmhurst

El jueves, por más de 10 horas, dos docenas de vehículos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) merodearon por las calles cerca del Hospital Elmhurst, pero los defensores del vecindario no presenciaron ningún arresto o secuestro, de acuerdo con Hands Off NYC, una coalición ciudadana de más de 250 sindicatos, líderes religiosos y grupos de defensa de los cinco distritos de la ciudad que organiza la residencia no violenta contra la aplicación de las leyes federales de inmigración.

La organización Hands Off NYC aseguró que la operación cerca del hospital, a solo una cuadra al sur de la Avenida Roosevelt, fue uno de los mayores procedimientos del ICE en la Gran Manzana desde las redadas en Canal Street el otoño pasado.

“Los vecinos se presentaron, hicieron sonar sus silbatos, documentaron los hechos y alertaron a la comunidad”, declaró Rebecca Rodriguez, codirectora de Hands Off NYC. “Mientras tanto, las tácticas violentas del ICE quedaron al descubierto: los agentes atropellaron a los vecinos con sus autos, amenazaron repetidamente con usar gas pimienta contra quienes documentaban los hechos y condujeron en sentido contrario por calles residenciales de un solo sentido, superando el doble o el triple del límite de velocidad”.

La mencionada organización proporcionó videos de los vehículos de la agencia federal en las calles cercanas al Hospital Elmhurst, pero ninguno mostraba a civiles siendo arrollados.

Un vocero del Departamento de Policía de Nueva York (NYPD) señaló que no se reportaron colisiones de vehículos motorizados en el Distrito 110 el jueves, informó QNS.com.

“Amigo, esto no es Call of Duty. No necesitas esos guantes. No necesitas esos guantes, hombre. Puedes quitarte la máscara. Si te da vergüenza servir, deberías renunciar”, dice el defensor a pocos metros del agente.

“Si te da demasiada vergüenza, si te da demasiada vergüenza mostrar tu cara, simplemente renuncia, hombre. Simplemente renuncia. Lárgate de aquí, hombre. Simplemente renuncia. Renuncia. Si te da demasiada vergüenza mostrar tu cara, deberías renunciar, hombre. Estás arruinando familias aquí en Queens. El tipo de los guantes de esqueleto. Supongo que Halloween se adelantó. Debería avergonzarse de esconder su cara. Por eso esconde su cara. Le da vergüenza”.

Se observó al agente subir a una camioneta SUV sin ningún distintivo y alejándose.

En el último año, Hands Off NYC ha capacitado a más de 10,000 neoyorquinos sobre sus derechos y cómo identificar a funcionarios del ICE en sus vecindarios.

“Junto con grupos comunitarios y vecinos preocupados, hemos visto que este trabajo da frutos”, expresó Rodríguez. “Cuando nos presentamos y ejercemos nuestros derechos constitucionales, el ICE se va. Los matones enmascarados del ICE no hacen que nadie esté más seguro; sabemos cómo es la ocupación del ICE: uso excesivo de la fuerza, secuestros ilegales, familias destrozadas, violaciones de los derechos civiles y ejecuciones en las calles”.

A inicios de octubre, un agente de ICE abrió fuego contra un hombre dominicano en su vehículo que estaba junto a su hijo de 5 años, en el barrio de Marble Hill, en El Bronx. El hombre que sigue con una bala alojada en el cuello permanece bajo custodia federal.

“El ICE debe ser abolido y estos agentes deben rendir cuentas”, dijo Rodríguez. “Los neoyorquinos seguiremos unidos, seremos valientes y protegeremos a nuestros vecinos”.

Agregó que si ve al ICE en su vecindario, llame o envíe un mensaje de texto a SALUTE o llame a la línea directa de la ciudad de Nueva York al (+1) 229-304-8720.

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