El Niño Prodigio: Horóscopo de hoy 25 octubre de 2026

El Niño Prodigio es el nombre por el cual se conoce a Víctor Florencio, un destacado vidente y astrólogo dominicano. Este es el horóscopo de hoy, 25 de octubre de 2026.

03/21 – 04/19

La Luna y Saturno se alinean en Aries para recordarte que estás aquí para dejar una huella duradera. Es hora de tomar decisiones que, aunque puedan parecer desafiantes al principio, serán necesarias para tu crecimiento. Elabora un plan sólido para alcanzar tus metas y construir un legado.

04/20 – 05/20

Lo que haces define quién eres, y tus acciones tienen efectos en ti mismo y en los demás. Si en tiempos pasados cometiste errores o actuaste sin pensar, ahora llegará la oportunidad de reconocerlo y repararlo. El perdón y la rectificación te convertirán en alguien espiritualmente maduro.

05/21 – 06/20

Este es un tiempo para elegir tus amistades, evitando las relaciones pasajeras que no aportan. En cambio, busca la compañía de personas maduras y con experiencia. Vas a experimentar excelentes aprendizajes mientras trabajas en equipo y compartes responsabilidades.

06/21 – 07/20

En este instante, el escenario te invita a asumir tus responsabilidades. Cada esfuerzo que dediques te recompensará con respeto y admiración en el ámbito del trabajo. Pero necesitarás cultivar la disciplina y la perseverancia como aliadas para mantener tu posición en la cima y alcanzar tus metas.

07/21 – 08/21

Tu búsqueda te llevará por el camino de la justicia, esforzándote por actuar en consonancia con tus creencias. Puedes considerar la posibilidad de emprender una carrera universitaria o aventurarte en viajes en busca de nuevas y mejores oportunidades de crecimiento personal.

08/22 – 09/22

Si estás en plena división de bienes, manejando una herencia o lidiando con esos trámites complicados, ¡no te preocupes! Aquí está el consejo: busca a los expertos para que te apuntalen como es debido. Aprenderás que, con determinación, puedes superar tanto los desafíos como las crisis.

09/23 – 10/22

En el ámbito del amor, no te satisfará cualquiera que se muestre atraído por ti. Desearás que la persona a tu lado tenga un compromiso sostenido mediante acciones concretas. Si estás soltero, es posible que recibas una propuesta sólida de alguien con más experiencia en la vida.

10/23 – 11/22

Para prevenir molestias físicas, será importante que tomes medidas a tiempo y adoptes hábitos saludables. No descuides tus comidas ni tus horas de sueño y presta atención a tu cuerpo. Cuando cuidas de ti y organizas mejor tus rutinas, todo comienza a funcionar de la manera correcta.

11/23 – 12/20

Se acerca un tiempo de crecimiento en el que descubrirás que el respeto es la base del amor verdadero. Si tienes peques a tu cargo, recuerda que eres su faro moral y establecer límites es importante. La vida nos brinda lecciones valiosas, entre ellas, aprender a amar de forma madura.

12/21 – 01/19

Ahora te toca a ti establecer las reglas muy claras en casa. Recordarás las lecciones de vida que te transmitieron tus padres y abuelos, y te sentirás orgulloso de tu herencia. Comprobarás que, para que un árbol crezca alto y fuerte, sus raíces deben ser sólidas.

01/20 – 02/18

Te expresarás con cautela, cuidando tus palabras para comunicar con precisión lo que tienes en mente. En una relación fraternal, sentirás un compromiso más fuerte. Cuando busques información, serás selectivo y recurrirás a fuentes serias que te permitan comprender mejor ciertos temas.

02/19 – 03/20

Eres conocido por tu bondad, pero es momento de que pongas tus propias necesidades en primer plano. Si buscas avanzar económicamente, necesitarás afinar tus habilidades de administración. ¡Así que manos a la obra en ese largo camino para hacer crecer tu dinero!