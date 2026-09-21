Texas ofrece alojamiento gratis en un castillo a cambio de ayudar con su remodelación

Encontrar alojamiento sin pagar renta en Estados Unidos puede parecer una propuesta difícil de creer, pero existen programas que plantean intercambios poco convencionales: trabajo a cambio de hospedaje. Una de las convocatorias más llamativas se encuentra actualmente en Texas, donde una vivienda privada con apariencia de castillo busca voluntarios para avanzar en un ambicioso proyecto de remodelación.

La propiedad se llama Norwood Castle y está ubicada en el área metropolitana de Dallas-Fort Worth. Su anfitriona publicó la oferta en Worldpackers, una plataforma internacional que conecta a viajeros con personas que necesitan ayuda en distintos proyectos a cambio de alojamiento.

La propuesta no consiste en cuidar una casa durante unas horas ni en realizar pequeñas tareas domésticas. El objetivo es colaborar directamente con la transformación de la vivienda, que se encuentra en pleno proceso de renovación.

Una remodelación real, con tareas muy variadas

Quienes sean aceptados pueden encontrarse con trabajos tan distintos como retirar una alfombra vieja, raspar techos con textura, pintar habitaciones, lavar a presión determinadas áreas exteriores o demoler una ducha antigua. También existe la posibilidad de colaborar en la instalación de nuevos pisos.

La experiencia previa en construcción no es indispensable. De acuerdo con la descripción publicada por la anfitriona, lo importante es tener disposición para aprender, seguir instrucciones y no tener problema en realizar labores físicas. Las personas con conocimientos de bricolaje, pintura o instalación de suelos pueden tener cierta ventaja, aunque las tareas también pueden aprenderse durante la estancia.

La convocatoria deja claro que no se trata de una experiencia completamente informal. Los participantes deben respetar las indicaciones, utilizar correctamente las herramientas y comunicar cualquier problema que pueda representar un riesgo.

Entre las reglas de convivencia figuran la prohibición de consumir alcohol o drogas durante los turnos, fumar o vapear dentro de la propiedad y trabajar sin la ropa o el calzado adecuados.

¿Cuántas horas hay que trabajar para obtener alojamiento?

Uno de los detalles que conviene revisar antes de presentar una solicitud es el horario. La ficha de Worldpackers menciona una colaboración semanal de 18 horas, pero el calendario detallado de la oferta establece 3 jornadas de trabajo: lunes, miércoles y viernes, de 11 a 19 horas, con 30 minutos destinados al descanso para comer.

Con ese esquema, la colaboración alcanza 22 horas y media semanales si se contabiliza el tiempo efectivo indicado en el calendario. A cambio, el voluntario obtiene alojamiento durante su estancia y dispone de 4 días consecutivos libres para descansar, conocer Dallas-Fort Worth o recorrer otros lugares de Texas.

La diferencia entre la cifra general y el horario detallado es precisamente uno de los aspectos que los interesados deberían confirmar con la anfitriona antes de viajar, ya que las condiciones pueden actualizarse según las necesidades del proyecto.

El alojamiento consiste en una habitación compartida. La ubicación, por otro lado, hace recomendable disponer de cierta autonomía para desplazarse. La estación de autobuses de FlixBus y Greyhound está aproximadamente a 8 minutos en automóvil, mientras que la estación de tren TRE se encuentra a unos 14 minutos.

El requisito que deja fuera a muchos candidatos

La oferta tiene una condición especialmente importante para quienes viven fuera de EE.UU.: el voluntario debe contar con ciudadanía estadounidense o un visado vigente que le permita participar legalmente en la actividad.

Worldpackers no gestiona ni proporciona el visado, por lo que esa responsabilidad corresponde completamente al interesado. Tampoco están incluidos los vuelos, el seguro de viaje ni los desplazamientos internos.

La convocatoria permite postularse de manera individual o en pareja, y no establece una edad mínima o máxima específica. La experiencia profesional en reformas tampoco aparece como requisito obligatorio.

Norwood Castle cuenta actualmente con una valoración de 5 sobre 5, basada en 17 reseñas de participantes anteriores. Para quienes ya se encuentren legalmente en EE.UU. y busquen una experiencia distinta, el proyecto ofrece una combinación poco habitual: alojamiento, varios días libres y la oportunidad de participar directamente en la transformación de una vivienda con aspecto de castillo.

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