Javier Tebas arremete contra el Real Madrid tras las críticas al arbitraje ante el Atlético

El presidente de LaLiga, Javier Tebas, respondió este martes a las críticas del Real Madrid tras el arbitraje del derbi y aseguró que “la coartada de siempre ya no se la cree nadie con sentido común”.

“Un error arbitral no demuestra una conspiración, ni repetirla durante años la convierte en verdad. ¡Que se quiten la venda!. Estamos en septiembre y ya dan la Liga por adulterada. La coartada de siempre ya no se la cree nadie con sentido común”, afirmó.

En un mensaje publicado en redes sociales, el presidente de LaLiga señaló que “sostener que los árbitros están dirigidos contra el Real Madrid es vivir en otra galaxia” y que “ese relato sirve de coartada para tapar otras carencias que se ven a simple vista en estos primeros partidos de la temporada”.

Ya empiezan los portaCOCes y la televisión del régimen a construir el relato de siempre: la conspiración permanente. Cuando no es Negreira, es el árbitro; cuando no, que no es internacional. Todos los clubes pueden ser arbitrados por colegiados internacionales y por quienes no lo? — Javier Tebas Medrano (@Tebasjavier) September 22, 2026

“Es más cómodo señalar una conspiración que explicar lo que ocurre en el césped. Cuando no es Negreira, es el árbitro; cuando no, que no es internacional. Todos los clubes pueden ser arbitrados por colegiados internacionales y por quienes no lo son. Ninguno tiene derecho a un arbitraje a la carta”, añadió.

Tebas apuntó también que “el Real Madrid es importantísimo para LaLiga, pero afirmar que «LaLiga no vale nada» sin él retrata el desprecio hacia los demás clubes, sus aficionados y su historia”. “La competición no es propiedad de nadie”, concluyó.

Mourinho se quejó del arbitraje del Real Madrid – Atlético

El portugués Jose Mourinho, entrenador del Real Madrid, denunció que todo lo que rodeó al arbitraje del derbi -que perdió su equipo 2-1 ante el Atlético de Madrid- fue “muy extraño” y en la rueda de prensa posterior mostró dos imágenes con las que pidió tarjetas rojas por entradas de Cuti Romero a Jude Bellingham y de Kang-in Lee a Fede Valverde.

“Podríamos ahorrarnos la conferencia. La historia del partido está aquí (mostró dos imágenes de las entradas de Romero a Bellingham y de Kang-in a Valverde). Son dos tarjetas rojas claras. Con las dificultades que tuvimos nosotros once contra diez podemos imaginar lo que hubieran sido 50 minutos de once de nosotros contra nueve de ellos”, señaló.

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