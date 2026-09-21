Venezuela inicia el relevo generacional en la selección de fútbol

De la mano de Oswaldo Vizcarrondo, la selección de fútbol de Venezuela comenzó su plan de reestructuración generacional. El objetivo central apunta a ampliar el universo de futbolistas elegibles y construir un plantel competitivo para las eliminatorias de la Copa del Mundo 2030, dejando atrás la frustración por no haber conseguido el boleto al Mundial celebrado este año en México, Estados Unidos y Canadá.

Para encarar los próximos amistosos internacionales en territorio asiático frente a Japón, Corea del Sur y Jordania, el director técnico anunció una lista de 34 convocados caracterizada por la irrupción de jóvenes promesas y la ausencia de referentes históricos como el goleador Salomón Rondón, Yeferson Soteldo y Jefferson Savarino.

Vizcarrondo, quien asumió de forma interina tras la salida de Fernando ‘Bocha’ Batista y fue ratificado formalmente en enero dentro del plan institucional 2026-2034, fundamentó la decisión en la necesidad de acelerar la maduración del grupo a largo plazo.

Entre las principales novedades destacan nombres como el mediocampista Marco Libra (18 años, Bologna de Italia), Nicola Profeta (18 años, Santos FC de Brasil), Bianeider Tamayo (20 años, Santos FC), además de talentos del circuito local como Yerwin Sulbarán, Sebastián Mendoza y Román Davis. En la zona de ataque, el seleccionador apostará por figuras emergentes como David Martínez (Los Ángeles FC), Kevin Kelsy (Portland Timbers) y Gleiker Mendoza (FC Kryvbas de Ucrania).

Tras los primeros ensayos del año entre marzo y junio, donde la Vinotinto cosechó triunfos ante Trinidad y Tobago e Irak, el cuerpo técnico busca dotar de mayor fondo de armario a una selección que históricamente ha acusado la falta de recambio en la exigente regularidad del calendario sudamericano.

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