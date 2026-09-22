Nueva York: pronóstico del tiempo para este martes 22 de septiembre

¿Qué ropa deberías ponerte para salir este martes en Nueva York? El pronóstico del tiempo para las próximas horas en la Gran Manzana marca una temperatura máxima de 64 grados Fahrenheit (18ºC) y una mínima de 54 grados Fahrenheit (12ºC). Por otra parte, la sensación térmica o “temperatura real” prevista para esta jornada será de 61ºF (16ºC) de máxima y 61ºF (16ºC) de mínima.

La probabilidad de precipitaciones es del 56% durante el día y del 14% a lo largo de la noche, mientras que la nubosidad será del 46% durante el día y del 14% tras la salida de la Luna.

Las ráfagas de viento alcanzarán de máximo los 10.56 mph en el día y los 10.56 mph en la noche, por lo que se recomienda llevar ropa ligera. Durante este periodo del año, los primeros rayos del Sol nos llegan se produce con el amanecer a las 06:43 h, mientras que nos deja en el horizonte a las 18:53 h. En total, tendremos 12 horas de sol durante el día.

El pronóstico del tiempo para mañana en Nueva York

El clima en Nueva York mañana se prevén más nubes que claros. Las temperaturas tendrán una variación entre los 52 y los 64 grados Fahrenheit (11 y 18 grados Celsius). Las probabilidades de lluvia serán de 3% por la mañana, 25% por la tarde y 3% por la noche.

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El clima en Nueva York

Nueva York cuenta con un clima mayoritariamente húmedo, caracterizado por inviernos fríos y veranos calurosos. Las lluvias son comunes durante todo el año, con tormentas durante el verano y nevadas en invierno. La cercanía del océano Atlántico ayuda a suavizar los cambios extremos de temperatura. Los meses más fríos son diciembre y marzo, mientras que los más calurosos se registran entre julio y agosto.

¿Cómo es el clima en Estados Unidos?

Un país tan extenso como Estados Unidos presenta climas muy distintos según la región y la estación del año. Por ejemplo, en la Costa Este, los climas predominantes son el húmedo subtropical de la región sudeste del país y el continental húmedo más hacia el norte, en concreto, hacia latitudes de entre 40° N hasta 70° N.

El noreste estadounidense cuenta con un clima continental húmedo con lluvias muy frecuentes durante todo el año, que se vuelven tormentas en verano y nieve en invierno. El sureste de Estados Unidos tiene un clima húmedo subtropical con veranos temperaturas elevadas, inviernos frescos y notables lluvias.

En el lado oeste de Estados Unidos hay al menos tres grandes climas predominantes: semiárido, árido y mediterráneo. El clima semiárido frío abarca la parte central del oeste y de norte a sur de Estados Unidos, con escasas precipitaciones y bajas temperaturas.

El suroeste tiene un clima árido frío o cálido, con inviernos muy fríos y veranos templados y veranos extremadamente calurosos e inviernos templados en el cálido. Ambos tienen pocas posibilidades de precipitaciones durante el año. El clima mediterráneo se localiza en la zona costera del oeste estadounidense, con inviernos lluviosos y templados y veranos secos y calurosos.