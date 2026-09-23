Bárbara Bermudo y su esposo construyeron un estudio en su casa de Miami

Hace más de un año, Bárbara Bermudo regresó a Telemundo con un proyecto nuevo, pero ahora ha revelado que junto con su esposo Mario Andrés Moreno han construido su propio estudio dentro de lo que califican como su casa soñada.

El estudio está dentro de una casa en Miami, Florida, que también construyeron desde cero. Con el diseño buscaban que la propiedad cumpliera con todas las necesidades de los que habitan el lugar: la presentadora, el periodista y sus hijos.

Además de querer un hogar que sirviera de refugio y de espacio para descansar con muchas comodidades, también quisieron incorporar sus pasiones e, incluso, tener un espacio que les permitiera desarrollar un proyecto profesional en conjunto.

Los detalles sobre su nuevo estudio y propiedad fueron compartidos por Bermudo para la revista “People en Español”. Sobre el diseño, la presentadora y periodista puertorriqueña de 51 años explicó: “Algo muy bonito es que la casa poco a poco fue tomando forma con personas que entendieron cómo somos y cómo queríamos vivirla. A mí me encanta apoyar a los pequeños negocios, sobre todo a los negocios locales de mujeres emprendedoras”.

El estudio, que también se podría considerar como el despacho de la casa, está decorado con libros y con algunos premios Emmy que la pareja ha ganado durante su carrera.

En la conversación que Bermudo tuvo con “People en Español”, también confesó: “Estamos desarrollando un proyecto para hacer ese sueño realidad y ayudar a familias que necesitan apoyo. Ya comencé a compartir algunas de esas historias en mis redes, cumpliendo pequeños y grandes sueños, pero me encantaría que creciera y algún día llevarlo a la pantalla”.

Al mismo tiempo, no descarta regresar en un futuro a algunas de las cadenas televisivas más importantes de los hispanos en Estados Unidos.

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