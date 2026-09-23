El tiempo de hoy en Chicago para este miércoles 23 de septiembre

Como todos saben, el clima de Chicago es extremo y puede ser impredecible. Con sus veranos calurosos y húmedos hasta inviernos fríos y secos, el tiempo de Chicago puede sorprenderte más de lo que imaginas. Por eso mismo, aquí te narramos el pronóstico del tiempo para hoy miércoles 23 de septiembre.

El clima en Chicago hoy

La mejor manera de no sufrir con la temperatura en Chicago es consultar a diario el pronóstico del clima. Presta atención a las previsiones y consulta día a día los reportes para obtener la información meteorológica más reciente.

El pronóstico del clima de hoy en Chicago para las siguientes horas indica una temperatura máxima de 64 grados Fahrenheit (18ºC) y una mínima de 57 grados Fahrenheit (14ºC) . Asimismo, la sensación térmica o”temperatura real” que se pronostica para esta jornada rondará los 63ºF (17ºC) de máxima y 63ºF (17ºC) de mínima.

La probabilidad de que llueva es del 4 durante la primera parte del día y del 7 a lo largo de la noche. Luego, habrá cielos nubosos.

Las ráfagas de viento llegarán hasta los los 13.67 mph de máxima en el día y los 10.56 mph por la noche. Durante este periodo del año, la aparición del Sol se produce con el amanecer a las 06:39 h, mientras que se pone en el horizonte a las 18:46 h. En total, tendremos 12 horas de sol a lo largo del día.

El tiempo en Chicago mañana

El clima en Chicago mañana habrá nubes y claros. La temperatura máxima estimada será de 66 grados Fahrenheit (19ºC), mientras que la mínima estará alrededor de los 59 (15 grados Celsius). ¿Quieres saber si mañana llueve en Chicago? Según la información provista por AccuWeather, las probabilidades de precipitaciones son del 4% por la mañana, 8% por la tarde y 4% por la noche.

El Clima en Chicago para los próximos 7 días

Si no quieres más sorpresas y conocer lo que se espera del tiempo en Chicago para los próximos 7 días, aquí te damos un estimado del tiempo al día de hoy. Ten en mente que las condiciones meteorológicas cambian en función del día, por lo que te aconsejamos revisar a diario nuestro sitio.

El Clima en Chicago

Chicago, Illinois, cuenta con un clima continental húmedo. Los inviernos son fríos y ventosos. Los veranos, cálidos y húmedos.

– Invierno: Las temperaturas medias diarias se encuentran entre los 20 °F y los 35 °F (-6 °C a 2 °C). – Verano: Las temperaturas medias diarias son entre los 70 °F y los 85 °F (21 °C a 29 °C). – Primavera y otoño: Las temperaturas pueden variar bastante durante estas estaciones, pero las temperaturas diarias promedio suelen estar entre los 40 °F y los 70 °F (4 °C a 21 °C).

Es importante tener en cuenta que se trata de temperaturas promedio y que las temperaturas reales pueden cambiar considerablemente en función de las condiciones climáticas específicas en un momento determinado, por lo que es recomendable estar preparado para todo tipo de condiciones climáticas durante todo el año.

Chicago es popular por su clima impredecible, pero con la preparación adecuada, no cabe duda de que podrás aprovechar al máximo el día a día en la Ciudad de los Vientos. No lo olvides: si consultas a diario las condiciones actuales, la previsión meteorológica y la temperatura, estarás de sobra preparado para lo que te depare el día. Si necesitas más información sobre el clima, visita www.eldiariony.com/clima