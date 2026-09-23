Ofensiva legal de Nueva York y Nueva Jersey frente a las medidas anti-eólicas de Trump

Los estados de Nueva York y Nueva Jersey se unieron a una coalición multiestatal que demanda a la administración del presidente Donald Trump por dos acuerdos que desviaron más de $1,400 millones de dólares del desarrollo de la energía eólica marina hacia proyectos de combustibles fósiles.

Un total de ocho estados presentaron el martes dos demandas separadas contra el gobierno republicano y las compañías Invenergy y Bluepoint Wind. Argumentan que los acuerdos firmados a inicios de año constituyen un uso ilegal del dinero de los contribuyentes y provocó la cancelación de proyectos que podrían haber suministrado la electricidad que tanto requiere el noreste del país, además de haber creado miles de trabajos en la región.

“Estos acuerdos ilegales a puerta cerrada desvían dinero que debería haberse destinado a reducir las facturas de los neoyorquinos y lo entregan a proyectos de combustibles fósiles en otros estados, mientras nuestra demanda de energía sigue creciendo”, explicó la fiscal general de Nueva York, Letitia James.

“En un momento en que todos los recursos disponibles deberían destinarse a mantener el suministro eléctrico y los precios bajos, esta administración está priorizando la corrupción sobre las comunidades”.

La vocera del Departamento del Interior, Charlotte Taylor, dijo que el departamento no haría comentarios sobre litigios. No obstante, indicó que la administración, que se ha opuesto de manera firme a la energía eólica marina, determinó que los proyectos representaban riesgos para la seguridad nacional, y que las empresas aceptaron voluntariamente los acuerdos, los cuales fueron revisados por el Departamento de Justicia (DOJ).

“La administración no se quedará de brazos cruzados permitiendo que proyectos imprudentes generen mayores costos de servicios públicos, un sistema energético debilitado y daños innecesarios al medio ambiente”, señaló Taylor en un comunicado.

En este sentido, la demanda que impugna el acuerdo con Bluepoint se presentó ante el tribunal federal de distrito del Distrito Este de Nueva York. El parque eólico Bluepoint se proyectó en aguas federales a 38 millas al sur de Long Island y a 53 millas al este de la costa de Nueva Jersey, y estaba diseñado para producir 2.4 gigavatios de electricidad. De acuerdo con la compañía, esto es suficiente para abastecer a más de un millón de hogares.

En el mes de abril, la administración y Bluepoint llegaron a un acuerdo para cancelar el contrato de arrendamiento del proyecto, en una zona del océano por la que la compañía había ofrecido anteriormente $765 millones de dólares.

El proyecto todavía no estaba en sus primeras etapas y la construcción no había empezado. El acuerdo contempla el mencionado pago de cientos de millones a la empresa, que se destinarían al desarrollo de yacimientos de petróleo y gas, informó Gothamist.

De acuerdo con la oficina de James, Bluepoint tiene planeado usar el dinero para construir una planta de gas natural licuado.

En tanto, se presentó una demanda contra el acuerdo con Ivenergy ante un tribunal federal de Maine. La empresa en cuestión poseía un contrato de arrendamiento para construir parques eólicos marinos a 35 millas de la costa de Nueva Jersey y a 69 millas al sur de Long Island, además de dos contratos en el Golfo de Maine.

Invenergy había ofrecido un total de $653 millones de dólares por todos esos contratos. Estos fueron cancelados a través de un acuerdo con las autoridades federales en el mes de junio, en un acuerdo que le paga a la empresa $635 millones de dólares para ser reinvertidos en proyectos de petróleo y gas.

La oficina de James dice que Invenergy tiene planeado usar ese dinero para construir centrales eléctricas de gas natural en todo el Medio Oeste.

El gobierno federal está pagando todas las indemnizaciones con fondos del DOJ.

Por su parte, la gobernadora Kathy Hochul denominó el acuerdo como un “plan de sobornos” en un comunicado, y añadió que la medida del gobierno de Trump “es un abuso indignante del dinero de los contribuyentes que perjudica nuestra capacidad para satisfacer nuestras necesidades energéticas, reducir las emisiones, crear empleos bien remunerados y contribuir a garantizar la independencia energética de Estados Unidos”.

Las dos demandas buscan que las cortes declaren ilegales los acuerdos y anulen la cancelación de los contratos de arrendamiento.

El gobierno republicano alcanzó acuerdos parecidos para cancelar otros proyectos de energía eólica marina, y esos acuerdos enfrentaron desafíos similares. Nueva York y Nueva Jersey demandaron a TotalEnergies en junio por un acuerdo que se asemeja.

Los estados del noreste se enfrentan a precios de electricidad exagerados debidos a la escasez de suministro, mientras que crece la demanda de energía, particularmente para los nuevos centros de datos. Tanto Nueva York como Nueva Jersey habían invertido fuertemente en los últimos años para respaldar a la industria eólica marina local, pero esas labores se paralizaron en gran medida desde que Trump volvió a la Casa Blanca en enero de 2025.

Nueva York tiene un parque eólico marino, South Fork Wind, que empezó a suministrar electricidad a Long Island en 2023. Otros dos, Sunrise Wind y Empire Wind, están actualmente en construcción pese a los esfuerzos de la administración por detener las obras.

Asimismo, Mikie Sherrill, gobernadora de Nueva Jersey, declaró que el estado volverá a enfocarse en la energía eólica marina en el futuro, “si resulta conveniente”. En este caso, Sherill hizo hincapié en el desarrollo de la energía solar y nuclear.

Sigue leyendo:

• California emprende acciones legales contra Trump por la cancelación del megaproyecto eólico

• Hochul enfrenta ruptura con ambientalistas tras debilitar la ley climática de Nueva York

• Nueva York lidera ofensiva judicial contra Trump por desviar inversión eólica