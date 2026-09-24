¿Retiraste efectivo de un cajero de una tienda o gasolinera? Podrías recibir dinero de Visa y Mastercard

Un acuerdo judicial propuesto por $167.5 millones con Visa y Mastercard podría beneficiar a personas que pagaron una comisión al retirar efectivo de un cajero independiente en Estados Unidos. La oportunidad de reclamar depende de cuándo se hizo el retiro, del tipo de tarjeta utilizada y de si el banco reembolsó el cargo.

Qué retiros pueden calificar

El acuerdo abarca retiros realizados entre el 24 de octubre de 2007 y el 14 de agosto de 2026 en cajeros independientes ubicados en Estados Unidos o sus territorios.

Estos son cajeros que no pertenecen a un banco ni a otra institución financiera y pueden encontrarse, por ejemplo, en tiendas de conveniencia, gasolineras, hoteles o bares.

Que el cajero estuviera en uno de esos lugares no basta: también debe cumplir los demás requisitos del acuerdo.

La persona debe haber retirado dinero de una cuenta de depósito con una tarjeta de cajero automático o de débito con PIN y haber pagado una comisión que su banco no le reembolsó por completo.

Quedan fuera las operaciones con tarjeta de crédito, los adelantos de efectivo y las transacciones con tarjetas prepagadas.

El aviso judicial contempla, además del grupo nacional, grupos estatales para California, Illinois, Massachusetts y Michigan.

Por qué existe el acuerdo

El caso, llamado Burke v. Visa Inc., cuestiona reglas de Visa y Mastercard que, según los demandantes, impedían a los operadores de cajeros independientes cobrar una comisión menor cuando una transacción podía procesarse por una red competidora más barata.

Los demandantes sostienen que esa restricción hizo que los usuarios pagaran más por retirar efectivo.

Visa y Mastercard niegan las acusaciones; el tribunal todavía no ha decidido que hayan infringido la ley.

Según el aviso del acuerdo, Visa aportaría $88.775 millones y Mastercard $78.725 millones.

Del fondo conjunto también saldrían los honorarios legales, los gastos del litigio y la administración, entre otros costos aprobados.

El dinero restante se repartiría entre quienes presenten reclamos válidos.

Cuánto pagarían y cómo reclamar

No hay una cantidad fija por persona. El pago dependerá del número de retiros con comisión que califiquen y de los reclamos aprobados.

Para participar, se debe presentar un formulario en el sitio oficial del acuerdo o enviarlo por correo con matasellos a más tardar el 10 de febrero de 2027.

El administrador atiende dudas en el 1-866-893-1052.

La audiencia para decidir si se aprueba el acuerdo está prevista para el 17 de febrero de 2027.

Si el tribunal lo aprueba y no hay apelaciones, el administrador calcula que podría distribuir los pagos dentro de los seis meses siguientes.

Se ofrecerían opciones digitales, como PayPal o una tarjeta de débito virtual, y la posibilidad de solicitar un cheque por correo.

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