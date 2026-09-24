Hermanos de Selena chocan en una demanda millonaria en EE.UU.

La familia de Selena Quintanilla vuelve a estar en el centro de una disputa legal luego de que Abraham “A.B.” Quintanilla presentara una querella contra su hermana Suzette por un millón de dólares, al considerar que no habría recibido la totalidad de los ingresos que le corresponden por las regalías y otros derechos vinculados con la carrera de la fallecida artista.

De acuerdo con la revista People, el músico presentó la acción legal el pasado 10 de septiembre ante la corte del Condado de Nueces, en Texas. Aunque el proceso ya figuraba en registros públicos, el medio estadounidense tuvo acceso a los documentos que permiten conocer ahora la cantidad reclamada y los señalamientos incluidos en el caso.

La disputa apunta directamente a Q. Productions Inc., empresa creada por Suzette para administrar parte del patrimonio y los ingresos derivados de la obra de la intérprete de “Como la flor”. A.B. sostiene que la gestión de la compañía le habría ocasionado pérdidas superiores al millón de dólares.

El acuerdo familiar tras la muerte de Selena

La querella también pone sobre la mesa el reparto de los beneficios generados por los derechos de entretenimiento de Selena. Según los documentos citados por People, después de la muerte de la cantante, sus familiares y su esposo, Chris Pérez, acordaron distribuirse esos ingresos.

Dentro de ese acuerdo, A.B. tendría derecho a una cuarta parte de las ganancias netas. El músico y Suzette, además, compartieron escenario durante años como integrantes de Selena y Los Dinos, antes de que la cantante fuera asesinada en 1995, cuando se encontraba en uno de los momentos más importantes de su carrera.

En 2016, Abraham nombró a Suzette como directora ejecutiva de Q. Productions Inc., una posición desde la que ella ha estado vinculada a la administración de los ingresos y las ganancias relacionadas con la artista.

Ahora, A.B. asegura que no habría recibido todo lo que le correspondía bajo los acuerdos establecidos.

A.B. habla de años de desacuerdos

El músico también se refirió públicamente al origen del conflicto a través de una publicación en su cuenta de Instagram, @abquintanilla3. Allí dejó claro que, desde su perspectiva, el problema no apareció de manera repentina con la acción judicial: “La demanda es parte de un proceso que comenzó hace algunos meses, pero lo que llevó hasta este punto no nació hace unos meses”.

En esa misma publicación, A.B. explicó que las diferencias vienen de mucho tiempo atrás y que durante años decidió guardar silencio por tratarse de un asunto familiar: “Viene de años. Años de situaciones acumuladas, decisiones y circunstancias que durante mucho tiempo eligió callar por respeto, por lealtad y, sobre todo, porque se trataba de mi propia familia”.

El proceso judicial deberá determinar ahora si existieron irregularidades en la administración de Q. Productions Inc. y si corresponde la compensación económica que reclama el músico.

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