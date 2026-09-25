Chicago: el tiempo para hoy viernes 25 de septiembre

Como bien es sabido el clima de Chicago es extremo y puede llegar a ser impredecible. Con sus veranos calurosos y húmedos y sus fríos y secos, el tiempo de Chicago puede pillarte a contrapié. Por eso mismo, aquí te narramos el pronóstico del tiempo para hoy viernes 25 de septiembre.

El clima en Chicago hoy

La mejor manera de no sufrir con la temperatura en Chicago es consultar a diario el pronóstico del clima. Estate atento a las previsiones y consulta diariamente los reportes para obtener la información meteorológica más actualizada.

El pronóstico del clima de hoy en Chicago para las siguientes horas indica una temperatura máxima de 64 grados Fahrenheit (18ºC) y una mínima de 55 grados Fahrenheit (13ºC) . Asimismo, la sensación térmica o”temperatura real” que se espera para esta jornada rondará los 68ºF (20ºC) de máxima y 68ºF (20ºC) de mínima.

La probabilidad de tener lluvias es del 13 durante la primera mitad del día y del 4 durante la noche. Luego, habrá más nubes que claros.

Las ráfagas de viento alcanzarán los 6.84 mph de máxima en el día y los 6.84 mph por la noche. En esta época del año, los primeros rayos del Sol nos llegan se produce con el amanecer a las 06:41 h, mientras que se pone en el horizonte a las 18:43 h. En total, tendremos 12 horas de sol a lo largo del día.

El tiempo en Chicago mañana

En cuanto al clima en Chicago mañana se esperan nubes escasas. Se estima que la temperatura máxima sea de 66 grados Fahrenheit (19 grados Celsius), mientras que la mínima estará alrededor de los 59 (15ºC). ¿También necesitas saber si mañana llueve en Chicago? Según la información de AccuWeather, las probabilidades de precipitaciones son del 4% por la mañana, 5% por la tarde y 4% por la noche.

El Clima en Chicago para los próximos 7 días

Si no quieres quedarte atrás y conocer lo que se espera del tiempo en Chicago en los próximos 7 días, aquí te damos un estimado del tiempo al día de hoy. Recuerda que las condiciones meteorológicas cambian día a día, por lo que te aconsejamos visitar a diario nuestro sitio.

El Clima en Chicago

Chicago, Illinois, cuenta con un clima continental húmedo. Los inviernos son fríos y ventosos. Los veranos, cálidos y húmedos.

– Invierno: Las temperaturas medias diarias oscilan entre los 20 °F y los 35 °F (-6 °C a 2 °C). – Verano: Las temperaturas medias diarias son entre los 70 °F y los 85 °F (21 °C a 29 °C). – Primavera y otoño: Las temperaturas pueden variar bastante durante estas estaciones, pero las temperaturas diarias promedio suelen encontrarse entre los 40 °F y los 70 °F (4 °C a 21 °C).

Es importante tener en cuenta que se trata de temperaturas promedio y que las temperaturas reales pueden oscilar ampliamente en función de las condiciones climáticas específicas de cada situación, por lo que es aconsejable estar preparado para diferentes condiciones climáticas durante todo el año.

Chicago es popular por su clima cambiante y difícil de predecir, pero con la preparación adecuada, estamos seguros de que podrás disfrutar al máximo del el día a día en la Ciudad de los Vientos. Recuerda, si cada día te informas de las condiciones actuales, la previsión meteorológica y la temperatura, estarás listo para lo que te depare el día. Si deseas más información sobre el clima, visita www.eldiariony.com/clima