Yankees vs. Red Sox por el Comodín: fechas y horas de los juegos

Los Yankees de Nueva York se enfrentarán a los Boston Red Sox en la Serie del Comodín, que comenzará a partir del próximo martes 29 de septiembre.

Boston confirmó su serie contra los Yankees tras derrotar 4-3 a los Chicago Cubs en el primer juego de una doble tanda que se lleva a cabo este viernes en el Fenway Park.

Este será un duelo de alta intensidad entre una de las más grandes rivalidades de todas las Grandes Ligas.

Cómo es costumbre, la serie particular entre estos dos equipos en la fase regular quedó 7-6 a favor de los Bombarderos del Bronx.

Boston irá por la revancha luego de quedar eliminado en la temporada 2025 en la serie de Comodín precisamente ante los Yankees de Nueva York.

La serie comenzará este martes en el Yankee Stadium, luego de que los de Nueva York aseguraron el primer puesto del Comodín.

El ganador de esta serie, que se definirá al mejor de 3 juegos, se enfrentará al campeón del Este de la Liga Americana, los Rays de Tampa Bay.

Fecha de los juegos y Serie de Comodín:

Juego Fecha Estadio Enfrentamiento Hora Juego 1 Martes, 29 de septiembre de 2026 Yankee Stadium Boston Red Sox vs. New York Yankees TBD Juego 2 Miércoles, 30 de septiembre de 2026 Yankee Stadium Boston Red Sox vs. New York Yankees TBD Juego 3* Jueves, 1 de octubre de 2026 Yankee Stadium Boston Red Sox vs. New York Yankees TBD *Si es necesario. Todos los partidos de la serie se jugarán en el Yankee Stadium.

Yankees y Red Sox con bajas al Comodín

Yankees llega con bajas de Aaron Judge, quien está lesionado por una distensión en su pantorrilla. Mientras que Boston no tendrá a Willson Contreras, quien sufrió un pelotazo en su mano y es probable que tampoco llegue a disputar el comodín.