España demuestra su poderío para superar a Inglaterra en Wembley

España, en su primer encuentro como campeona del mundo, se impuso en un verdadero partidazo a Inglaterra por 3-2 en Wembley ante unos 84,000 espectadores.

La remontada de España ante Inglaterra permitió alargar un partido más, hasta los 39, la racha de partidos sin perder, récord histórico de cualquier selección nacional y, de paso, firmó su tercer triunfo en Wembley después de los de 2018 y 1981.

España, en su estreno con la segunda estrella, alcanzó la marca histórica de encuentros sin conocer la derrota tras la final del pasado Mundial ante Argentina (1-0), lo que suponía rebasar a Italia, que la había fijado en 37 entre 2018 y 2021.

La última derrota de España fue el 22 de marzo de 2024 ante Colombia por 1-0 en un amistoso disputado también en Londres, aunque en el Estadio Olímpico.

Voltereta de Inglaterra

A los dos minutos, Marc Guéhi, con la mente quizás pensando en su futuro en el Manchester City, fue incapaz de sacar la pelota, se la regaló a Lamine Yamal y este hizo el tercer gol más rápido contra Inglaterra en Wembley. El más rápido en más de setenta años.

El inicio era soñado para los de De la Fuente, que en los siguientes minutos gozaron de un gol anulado por fuera de juego a Ferran y dos mano a mano errados por el delantero del Paris Saint Germain. Dani Olmo también rozó el 0-2, pero España, de tanto perdonar, lo pagó.

En cuatro minutos, Anthony Gordon, combinando de lujo con Jude Bellingham, y Harry Kane, cambiaron la trayectoria del partido.

Remontada de España

Los ingleses saboreaban la victoria, sobre todo cuando Rodrigo Hernández tiró a Bellingham dentro del área. El VAR llamó al colegiado. Desde los once metros, Kane se resbaló, hizo un doble toque y mandó el cuero a la madera.

Sin pretenderlo, Inglaterra dio vida a España y otra vez un ex del City regaló un gol. Nico O’Reilly le entregó a España en la frontal y Baena, con un bonito disparo, igualó el encuentro.

Inglaterra pasó de tenerlo encarrilado a verse apurada y ahí apareció Oyarzábal para culminar una combinación infinita. Picó la pelota por encima de James Trafford y rubricó el triunfo de España.

Tras la primera jornada de la Liga de Naciones, España es líder con tres puntos, los mismos que Croacia, que, sin embargo, tiene peor diferencia de goles.

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