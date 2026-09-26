Pronóstico del clima en Nueva York para este sábado 26 de septiembre

¿Aún no sabes qué ropa ponerte para salir este sábado en Nueva York? El pronóstico del clima para las siguientes horas en la Gran Manzana indica una temperatura máxima de 63 grados Fahrenheit (17ºC) y una mínima de 57 grados Fahrenheit (14ºC). Por otra parte, la sensación térmica o “temperatura real” prevista para esta jornada será de 55ºF (13ºC) de máxima y 55ºF (13ºC) de mínima.

¿Lloverá? Sabemos que ésta puede ser tu próxima pregunta y también tenemos respuesta para ti. Según el pronóstico, la posibilidad de precipitaciones es del 99% durante el día y del 98% durante la noche. La nubosidad, por su parte, será del 26% en el transcurso del día y del 26% durante la noche.

Además, se esperan ráfagas de viento que alcanzarán un máximo de 24.23 mph durante la primera mitad del día y los 21.75 mph durante la noche, por lo que se recomienda llevar ropa ligera. Durante este periodo del año, la salida del Sol se produce con el amanecer a las 06:47 h, mientras que se pone en el horizonte a las 18:47 h. En total, tendremos 12 horas de sol durante el día.

El pronóstico del tiempo para mañana en Nueva York

En cuanto al clima de mañana en la ciudad de Nueva York el cielo estará cubierto con lluvia. Las temperaturas oscilarán entre los 57 y los 63 grados Fahrenheit (14 y 17ºC). Las probabilidades de lluvia serán de 94% por la mañana, 91% por la tarde y 94% por la noche.

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El clima en Nueva York

Nueva York ofrece un clima húmedo, caracterizado por inviernos fríos y veranos cálidos. Las precipitaciones son constantes durante todo el año, con tormentas durante épocas de verano y nevadas en invierno. La proximidad de la costa del Atlántico contribuye a suavizar los extremos de temperatura. Los meses más fríos son diciembre y marzo, mientras que los más calurosos se registran entre julio y agosto.

¿Qué clima hay en Estados Unidos?

Un país tan extenso como Estados Unidos presenta climas muy diferentes según la región y la estación del año. Por ejemplo, en la Costa Este, los climas predominantes son el húmedo subtropical de la zona sudeste del país y el continental húmedo más hacia el norte, en concreto, hacia latitudes de entre 40° N hasta 70° N.

Mientras que el clima subtropical húmedo se caracteriza por veranos con altas temperaturas y con mucha humedad e inviernos frescos con precipitaciones elevadas en zonas de costa, el clima continental presenta precipitaciones durante todo el año que se transforman en en invierno y fuertes tormentas en verano.

En el lado oeste de Estados Unidos se dan al menos tres grandes climas predominantes: semiárido, árido y mediterráneo. El clima semiárido frío abarca la parte central del oeste y de norte a sur de Estados Unidos, con escasas precipitaciones y bajas temperaturas.

El suroeste tiene un clima árido frío o cálido, con inviernos muy fríos y veranos templados en el frío y veranos extremadamente calurosos e inviernos templados en el cálido. Ambos tienen pocas lluvias debido a la aridez. El clima mediterráneo se localiza en la zona costera del oeste estadounidense y cuenta con inviernos lluviosos y templados y veranos secos y calurosos.