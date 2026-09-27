Clima de hoy en Nueva York para este domingo 27 de septiembre

¿Qué ropa usar para salir este domingo en Nueva York? El pronóstico del tiempo para las próximas horas en la ciudad que nunca duerme apunta a una temperatura máxima de 64 grados Fahrenheit (18ºC) y una mínima de 61 grados Fahrenheit (16ºC). La sensación térmica, esto es, “temperatura real” que los neoyorquinos van a percibir será de 59ºF (15ºC) de máxima y 59ºF (15ºC) de mínima.

La probabilidad de que se produzcan precipitaciones es del 93% durante el día y del 91% a lo largo de la noche, mientras que tendremos una nubosidad del 26% durante el día y del 26% en el periodo nocturno.

Además, se esperan vientos que alcanzarán un máximo de 19.88 mph durante la primera mitad del día y los 11.18 mph durante la noche, por lo que se recomienda llevar ropa adecuada. Durante este periodo del año, la aparición del Sol se produce con el amanecer a las 06:48 h, mientras que nos deja en el horizonte a las 18:45 h. En total, tendremos 12 horas de sol durante el día.

El pronóstico del tiempo para mañana en Nueva York

El clima en Nueva York mañana el cielo estará cubierto con lluvia. Las temperaturas tendrán una variación entre los 57 y los 64 grados Fahrenheit (14 y 18 grados Celsius). Las probabilidades de lluvia serán de 84% por la mañana, 25% por la tarde y 84% por la noche.

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El clima en Nueva York

El clima de Nueva York es un clima fundamentalmente húmedo, caracterizado por inviernos fríos y veranos calurosos. Las precipitaciones son frecuentes durante todo el año, con tormentas durante el verano y nevadas en invierno. La proximidad de la costa del Atlántico ayuda a suavizar los extremos de temperatura. Los meses más fríos son diciembre y marzo, mientras que los más calurosos se registran entre julio y agosto.

¿Qué clima hay en Estados Unidos?

Un país de tal extensión como Estados Unidos presenta climas muy distintos según la región y la estación del año. En la Costa Este, los climas predominantes son el húmedo subtropical de la región sudeste del país y el continental húmedo más hacia el norte, en concreto, hacia latitudes de entre 40° N hasta 70° N.

Mientras que el clima subtropical húmedo se caracteriza por veranos realmente cálidos y con mucha humedad e inviernos frescos con precipitaciones abundantes en zonas de costa, el clima continental presenta precipitaciones durante todo el año, con nevadas que después es convierten en nevadas en invierno y fuertes tormentas en verano.

En la zona oeste de Estados Unidos hay al menos tres grandes climas predominantes: semiárido, árido y mediterráneo. El clima semiárido frío abarca la parte central del oeste y de norte a sur de Estados Unidos, con escasas precipitaciones y bajas temperaturas.

El suroeste tiene un clima árido frío o cálido, con inviernos helados y veranos templados en el frío y veranos extremadamente calurosos e inviernos templados en el cálido. Los dos tienen poca probabilidad de precipitaciones dada su condición seca. El clima mediterráneo se da en la zona costera del oeste estadounidense y cuenta con inviernos lluviosos y templados y veranos secos y calurosos.