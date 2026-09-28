¿Busca un empleo en alguna agencia municipal de la Ciudad de Nueva York? Una nueva oficina ayudará a facilitar el proceso

Quienes buscan un empleo en el gobierno de la ciudad de Nueva York tendrán desde el lunes 5 de octubre un lugar al que acudir para recibir ayuda en persona. El nuevo ‘Jobs NYC Center’, ubicado en el 2 de Lafayette Street, en Manhattan, ofrecerá apoyo para encontrar vacantes, preparar solicitudes y entender los requisitos de contratación, incluidos los exámenes del servicio civil.

La oficina también organizará ferias de empleo y jornadas de contratación en las que los aspirantes podrán entrar en contacto directo con las agencias que necesitan personal.

En algunas de esas jornadas habrá entrevistas y oportunidades de contratación en el lugar, según informó la Alcaldía. El centro no garantiza un puesto de trabajo, pues su función es ayudar a los candidatos a identificar oportunidades y avanzar en el proceso para solicitarlas.

“Todo neoyorquino merece una oportunidad real de conseguir un buen empleo, incluso sirviendo a la ciudad que considera su hogar”, dijo el alcalde Zohran Mamdani durante la presentación oficial del centro.

El centro fue desarrollado por el Departamento de Servicios para Pequeñas Empresas (SBS) y el Departamento de Servicios Administrativos de la Ciudad (DCAS) y ocupará un local municipal que llevaba mucho tiempo desocupado en el Bajo Manhattan, a pocas cuadras de la sede municipal.

En el mismo edificio funciona un centro donde los aspirantes pueden presentar los exámenes requeridos para determinados empleos de la ciudad.

Además de la atención individual, habrá talleres sobre carreras en el sector público y sobre el proceso del servicio civil, así como información sobre los calendarios de exámenes. La oficina también prestará apoyo a empleados municipales que busquen ascender o explorar otras oportunidades dentro del gobierno local.

Orientación cara a cara

Por su parte, la vicealcaldesa de Justicia Económica, Julie Su, señaló que algunos trabajadores descartan los empleos públicos porque consideran demasiado complicado el proceso de contratación.

“Los neoyorquinos pueden entrar, recibir apoyo y salir con un camino hacia un empleo estable al servicio de su propia ciudad”, afirmó.

La Alcaldía informó que una de las primeras jornadas de contratación del centro, realizada en agosto durante su apertura preliminar, permitió incorporar a 17 integrantes del equipo NYC Business Express Service Team, encargado de orientar a emprendedores sobre permisos, licencias e inspecciones.

La iniciativa ‘Jobs NYC’ existe desde 2024 y, según datos compartidos por SBS, ha ayudado a 47 agencias e instituciones públicas a reclutar personal, entre ellas el Departamento de Educación, NYC Health + Hospitals y la Universidad de la Ciudad de Nueva York (CUNY).

La nueva oficina dará a ese programa una sede permanente para atender a quienes prefieran buscar orientación cara a cara.

Un proceso muy lento

La apertura del centro llega en medio de una paradoja: mientras muchos neoyorquinos buscan empleo, las agencias municipales mantienen más de 12,760 puestos autorizados sin ocupar, de acuerdo con un informe de la Contraloría Municipal. Esa cifra no significa que todos estén publicados o puedan cubrirse de inmediato.

De acuerdo con las políticas de la municipalidad, la contratación puede exigir un examen de servicio civil y una espera prolongada incluso después de que una agencia contacta al candidato.

En este sentido, Shirley Aldebol, presidenta del Comité de Servicio Civil y Trabajo del Concejo Municipal, señaló en una audiencia de supervisión este año que pueden transcurrir hasta seis meses entre la llamada a una persona incluida en una lista de elegibles y su primer día de trabajo.

En ese contexto, la utilidad del nuevo Jobs NYC Center será ayudar a los aspirantes a identificar puestos abiertos, entender qué requisitos deben cumplir y completar sus solicitudes; también permitirá a las agencias encontrarse directamente con posibles candidatos en jornadas de contratación.

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