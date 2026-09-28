Clima de hoy en Nueva York para este lunes 28 de septiembre

¿Cómo empezar tu día con la ropa adecuada para salir por las calles de Nueva York este lunes? El pronóstico del tiempo para los neoyorquinos en las próximas horas marca unas temperaturas que fluctuarán entre los 63 grados Fahrenheit (17ºC) de máxima y los 57 grados Fahrenheit (14ºC) de mínima. Junto a esto, la sensación térmica o “temperatura real” prevista para esta jornada será de 57ºF (14ºC) de máxima y 57ºF (14ºC) de mínima.

¿Y la lluvia, qué? Sabemos que ésta puede ser tu próxima pregunta y también contamos con respuesta para ti. Según las predicciones, la posibilidad de precipitaciones es del 85% durante el día y del 25% durante la noche. La nubosidad, por su lado, será del 26% en el transcurso del día y del 13% durante la noche.

Las ráfagas de viento alcanzarán de máximo los 10.56 mph en el día y los 5.59 mph en la noche, por lo que se recomienda llevar ropa adecuada. Durante este periodo del año, la aparición del Sol se produce con el amanecer a las 06:49 h, mientras que se pone en el horizonte a las 18:43 h. En total, tendremos 12 horas de sol a lo largo del día.

El pronóstico del tiempo para mañana en Nueva York

En cuanto al clima de mañana en la ciudad de Nueva York tendremos más nubes que claros con poca probabilidad de lluvias. Las temperaturas se moverán entre los 61 y los 70 grados Fahrenheit (16 y 21 grados Celsius). Las probabilidades de lluvia serán de 18% por la mañana, 15% por la tarde y 18% por la noche.

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El clima en Nueva York

Nueva York ofrece un clima fundamentalmente húmedo, caracterizado por inviernos fríos y veranos cálidos. Las precipitaciones son comunes durante todo el año, con tormentas durante el verano y nevadas en invierno. La cercanía de la costa atlántica contribuye a suavizar los extremos de temperatura. Los meses más fríos son entre diciembre y marzo, mientras que los más calurosos se registran entre julio y agosto.

¿Cómo es el clima en Estados Unidos?

Un país tan extenso como Estados Unidos presenta climas muy distintos según la región y la estación del año. En la Costa Este, los climas que predominan son el húmedo subtropical del sudeste del país y el continental húmedo más hacia el norte, en concreto, hacia latitudes de entre 40° N hasta 70° N.

El noreste estadounidense tiene un clima continental húmedo con lluvias constantes durante todo el año, que se transforman en tormentas en verano y nieve en invierno. El sureste de Estados Unidos tiene un clima húmedo subtropical con veranos altas temperaturas, inviernos frescos y muchas lluvias.

En la región oeste de Estados Unidos se dan al menos tres grandes climas predominantes: semiárido, árido y mediterráneo. El clima semiárido frío abarca la parte central del oeste y de norte a sur de Estados Unidos, con escasas precipitaciones y bajas temperaturas.

El suroeste tiene un clima árido frío o cálido, con inviernos helados y veranos templados en el frío y veranos extremadamente calurosos e inviernos suaves. Tanto uno como otro tienen pocas lluvias debido a la aridez. El clima mediterráneo se localiza en la zona de costa del la región oeste y cuenta con inviernos lluviosos y templados y veranos secos y calurosos.