Tito El Bambino reúne a Ozuna, Wisin y Arcángel en La Gerencia Remix

Tito El Bambino reunió a Ozuna, Eladio Carrión, Ñengo Flow, Arcángel, Wisin, Hanzel y Fronti en el remix de “La Gerencia”, una colaboración que ahora tiene videoclip y apuesta por las escenas de acción, las carreras de motocross y los vehículos todoterreno. El audiovisual se grabó en Puerto Rico y presenta una ambientación nocturna para acompañar la energía del tema.

La producción audiovisual amplía la propuesta musical que el cantante puertorriqueño presentó a finales de septiembre. Conocido como El Patrón, Tito encabeza un grupo de ocho intérpretes que reúne distintas generaciones y estilos del reggaetón, en una colaboración que pone a varias figuras del género bajo un mismo título.

Ozuna, Eladio Carrión, Ñengo Flow, Arcángel, Wisin, Hanzel y Fronti acompañan al artista en esta nueva versión, que suma sus voces a una canción que ya contaba con una trayectoria propia. El lanzamiento del video le da un nuevo impulso al proyecto y permite trasladar la colaboración a una propuesta visual con escenas de velocidad y aventura.

De los 100 millones de reproducciones a una nueva versión

“La Gerencia” formó parte del álbum “La Gente de El Patrón” y su versión original acumula más de 100 millones de reproducciones en plataformas digitales. El remix conserva el tema como punto de encuentro, pero amplía su alcance con la participación de siete artistas invitados.

La colaboración reúne nombres con recorridos distintos dentro de la música urbana y permite escuchar a sus protagonistas en una misma producción. Más allá de la cantidad de participantes, el lanzamiento conecta la trayectoria de Tito El Bambino con otras figuras que han contribuido a la expansión del reggaetón.

Tito El Bambino prepara su regreso a Europa

El estreno del videoclip llega acompañado de otra noticia para los seguidores del cantante. Su equipo prepara el regreso a los escenarios europeos en 2027, un proyecto que todavía tiene detalles pendientes por anunciar.

En territorio europeo, así como el resto de fechas de los conciertos y ciudades que formarán parte de la gira, y la información sobre las entradas, se comunicarán próximamente a través de los canales oficiales de DN7 Music.

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