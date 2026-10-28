Hospital Mount Sinai busca personal de limpieza en Nueva York: paga hasta $27.52 por hora

Mount Sinai West tiene una vacante de limpieza de tiempo completo en Nueva York, con un sueldo de $25.89 a $27.52 por hora. El turno será de 3:00 p. m. a 11:00 p. m., con trabajo en fines de semana alternos y días festivos.

Cuánto paga y qué debes considerar

El rango exacto publicado es de $25.8858 a $27.5199 por hora. La remuneración final dependerá de factores como experiencia, educación y necesidades operativas del hospital.

La institución aclara que ese rango no incluye bonos, incentivos, pagos adicionales por turno ni otras formas de compensación o beneficios.

La plaza pertenece al área de Servicios de Apoyo y está vinculada a la unidad de negociación colectiva SEIU 1199-MSW.

La convocatoria se identifica con el número 3042494.

Qué espacios deberá limpiar

La persona contratada limpiará, mantendrá y abastecerá áreas destinadas a pacientes y otros espacios del hospital, siguiendo los procedimientos del departamento.

Entre las tareas están quitar polvo y suciedad de muebles, ventanas, lámparas, rejillas de ventilación, persianas, radiadores, puertas, gabinetes y otras superficies.

También deberá limpiar baños, tuberías, azulejos y divisiones, además de reponer jabón y productos de papel cuando sea necesario.

Una responsabilidad del puesto será desinfectar habitaciones, camas, muebles de pacientes y equipos móviles con soluciones germicidas.

El trabajo incluye retirar o colocar cortinas y persianas, mover muebles y suministros, aspirar alfombras y muebles tapizados, y atender derrames que detecte o que le pidan limpiar.

Además, deberá preparar salas de conferencias y comedores privados para reuniones y encuentros.

Manejo de productos y residuos hospitalarios

El puesto requiere preparar soluciones de limpieza y utilizar herramientas, suministros y equipos mecánicos conforme a las instrucciones establecidas.

La persona seleccionada tendrá que mantener los equipos limpios y en buenas condiciones, operarlos de manera segura y seguir las reglas para almacenar y etiquetar productos químicos.

También deberá desechar correctamente la basura común, los materiales reciclables, los objetos punzantes y los residuos médicos regulados, utilizando la protección correspondiente.

El hospital exige cumplir las normas de seguridad ocupacional y los estándares de calidad hospitalaria señalados en el anuncio como OSHA y JCAHO.

Otra parte del trabajo consiste en reportar riesgos, fugas en tuberías o llaves, muebles rotos y otros desperfectos.

Cómo solicitar el empleo

Las personas interesadas pueden consultar la vacante oficial de Mount Sinai West y seleccionar la opción ‘Apply’ para iniciar la solicitud.

Para confirmar que se trata de esta oportunidad, busca el número 3042494 y el título ‘Housekeeping Worker’, con horario de 3:00 p.m. a 11:00 p.m.

Mount Sinai indica que ofrece igualdad de oportunidades y que no discrimina por características protegidas por la ley, como raza, origen nacional, edad, discapacidad, sexo o condición de veterano.

Si tienes una discapacidad y necesitas apoyo para completar la solicitud o utilizar el portal de empleos, puedes comunicarte con el equipo de contratación al 646-605-4310.

El sitio también dispone de una opción de chat para solicitar asistencia.

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