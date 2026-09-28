Educación digital en niños: padres creen que debería comenzar a los 4 años

La tecnología dejó de ser un elemento reservado para etapas posteriores de la infancia. Para muchos niños, el primer contacto con una tablet, un teléfono celular o una computadora ocurre antes de comenzar el kínder, una realidad que está llevando a los padres a preguntarse cuándo y cómo deberían enseñarles a utilizar estos dispositivos de manera responsable.

Una encuesta realizada entre 2,000 padres de niños de entre 0 y 5 años reveló que, en promedio, consideran que la educación digital debería comenzar a los 4 años. El estudio fue encargado por Primrose Schools y realizado por Talker Research, y refleja una inquietud cada vez más presente en los hogares: cómo acompañar a los menores en un entorno donde las pantallas forman parte de su vida cotidiana desde edades muy tempranas.

Aunque el 86% de los padres encuestados afirma conocer el concepto de “alfabetización digital”, la mayoría reconoce que todavía está buscando la manera de llevarlo a la práctica. El 76% admite que está improvisando al momento de enseñar hábitos tecnológicos responsables, mientras que el 66% asegura que le gustaría contar con una especie de manual de crianza que ofreciera orientación específica.

El primer contacto con las pantallas llega cada vez más temprano

La curiosidad infantil por la tecnología parece adelantarse a las preocupaciones de los adultos. De acuerdo con los resultados, los padres comienzan a notar un interés más marcado por celulares, relojes inteligentes, tablets y computadoras alrededor de los 3 años.

Ese acercamiento no necesariamente se limita al entretenimiento. Para el 89% de los padres consultados, es importante que el tiempo que sus hijos pasan frente a una pantalla tenga un componente educativo. Entre los principales usos aparecen las aplicaciones educativas, utilizadas por el 59% de los niños; los videos, con el 51%, y la música, con el 41%.

Además, el 32% de los menores ya utiliza algún dispositivo tecnológico para realizar tareas escolares, una señal de que las herramientas digitales comienzan a integrarse en actividades de aprendizaje incluso durante los primeros años.

“La tecnología segura y con propósito significa ofrecer a los niños pequeños experiencias educativas diseñadas para apoyar su desarrollo, no para distraerlos de él”, explicó la doctora Amy Jackson, directora de franquicias de Primrose Schools.

Los padres también enfrentan sus propios desafíos

Establecer una relación saludable entre los niños y la tecnología se suma a otras presiones que ya forman parte de la crianza. El 50% de los padres señaló que equilibrar el trabajo y la vida personal representa una de sus principales dificultades, mientras que el 39% mencionó la presión de intentar ser un padre o una madre “perfecta”.

El manejo del tiempo de pantalla aparece también entre esas preocupaciones, citado por el 37% de los participantes. En este terreno, el 43% afirma aplicar activamente límites y, en promedio, permite que sus hijos utilicen dispositivos tecnológicos durante 55 minutos al día.

Más que eliminar las pantallas por completo, los resultados muestran que muchas familias intentan encontrar un punto medio entre las oportunidades educativas que ofrecen los dispositivos y los riesgos asociados con un uso excesivo o sin supervisión.

La cuestión también plantea un desafío para los adultos: aprender a acompañar a sus hijos en un universo digital que ellos mismos siguen descubriendo.

Buscan respuestas en familiares y especialistas

El interés por enseñar tecnología desde edades tempranas no parece responder únicamente a las preocupaciones del presente. El 90% de los padres encuestados considera que aprender a utilizar la tecnología será importante para el futuro de sus hijos.

Ante la falta de certezas, las familias recurren a distintas fuentes de orientación. Un 31% busca consejos en sus propios padres, mientras que un 24% consulta con amigos. En tanto, 21% recurre a pediatras y otro 21% a profesionales de la educación en la primera infancia.

Para Jackson, esa búsqueda evidencia que existe una necesidad concreta de información para las familias que intentan establecer reglas y rutinas alrededor de las pantallas.

“Los padres quieren orientación en cuanto a la tecnología en la primera infancia”, afirmó. A su juicio, las familias reconocen que las herramientas digitales pueden tener un papel relevante en el futuro de sus hijos, pero necesitan “enfoques confiables y bien pensados” para incorporarlas correctamente.

Los datos dibujan así una escena familiar cada vez más común: niños que muestran interés por la tecnología desde los 3 años y padres que, un año después, consideran que ya debería existir una enseñanza estructurada. El desafío no parece estar únicamente en decidir cuánto tiempo pueden pasar frente a una pantalla, sino en enseñarles desde pequeños qué hacer con ella, para qué utilizarla y cómo convertirla en una herramienta que acompañe su desarrollo.

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