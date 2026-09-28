¿Qué pasó en la celda de Marcos Alcaraz? Su familia boricua exige respuestas a Nueva York

La ponceña Francesca Alcaraz llegó este lunes al Bajo Manhattan con una pregunta que su familia lleva más de dos meses intentando responder: ¿qué ocurrió entre el momento en que comenzó un incendio en la celda cerrada de su hermano Marcos y el momento en que los oficiales lograron llegar hasta él?

“Todavía a estas alturas y luego de hacer todo lo posible, no tenemos nada de la investigación”, dijo a El Diario, Francesca, quien se identificó como la única hermana de una de las víctimas que suman las estadísticas de las personas que han muerto en diferentes circunstancias en prisiones de Nueva York este año.

En una protesta al frente de la Corte Suprema de Nueva York, la isleña reclamó junto con sus abogados que ha presentado cuatro veces la documentación para solicitar información oficial sobre los detalles que desencadenaron esa tragedia.

“Tú llamas, tratas de tener aunque sea una versión y no te quieren decir nada“, lamentó.

Marcos Alcaraz tenía 35 años y vínculos familiares con Puerto Rico y El Bronx. Murió el 18 de julio después de un incendio en su celda en el Centro Correccional Eastern, una prisión estatal ubicada en Napanoch, al norte de la ciudad de Nueva York.

Un reporte de Corrections 1 señala que ha sido el cuarto recluso que muere bajo custodia en esa prisión estatal en lo que va de 2026

“Quiero justicia por mi sobrina porque él no se merecía morir así“, imploró la hermana de la víctima.

La hija de Alcaraz tiene 16 años, según ha señalado públicamente su madre, Melissa Canela, quien también ha pedido respuestas sobre las circunstancias de la muerte.

Activistas y familiares exigieron este lunes una explicación oficial más clara a las autoridades estatales. (Foto: Fernando Martínez – Impremedia)

Versión oficial

A las horas del suceso, la Policía Estatal informó que el fuego comenzó aproximadamente a la 1:40 de la madrugada. Según su comunicado oficial, empleados penitenciarios lo extinguieron y encontraron a Alcaraz dentro de la celda, luego fue trasladado al hospital Ellenville Regional, donde se certificó su muerte.

La versión de las autoridades difundida hasta ahora no precisa cómo comenzó el incendio ni cuánto tiempo transcurrió antes de que abrieran la puerta.

De acuerdo con versiones del medio Times Union otros hombres encarcelados que dijeron haber presenciado la emergencia han ofrecido un relato más inquietante: “aseguran que gritaron para alertar a los oficiales, que estos tardaron en responder y que después tuvieron dificultades para abrir la celda y utilizar el equipo contra incendios”.

El Departamento de Correcciones y Supervisión Comunitaria del estado (DOCCS), ha sostenido que su personal siguió los protocolos. Aunque como destacan familiares y defensores la secuencia de los hechos y esas versiones contrapuestas aún requieren una explicación documentada de las autoridades.

“Él no se suicidó”

Francesca cuestiona también lo que entiende que figura en la autopsia de su hermano. Afirmó que la familia esperó demasiado para recibirla y rechaza por completo un informe que sugiere que Marcos intentó suicidarse.

Además, sostiene que su hermano no cometió el delito por el cual cumplía condena. Hoy concentra su reclamo en conocer qué pasó durante el incendio y en evitar que otra familia enfrente una pérdida semejante.

“Yo considero que ellos necesitan saber cómo atender un fuego de emergencia. Espero que esto no le pase a más nadie porque esto es bien doloroso”, remató.

Esta tragedia ocurre en un año de creciente preocupación por las muertes en las prisiones estatales. Entre enero y abril de 2026 murieron 57 personas bajo custodia en esos centros de reclusión, el total más alto para los primeros cuatro meses de un año desde al menos 2020, según datos de la Comisión Estatal de Corrección recopilados por la Asociación Correccional de Nueva York.

La cifra reúne muertes por distintas causas en un momento en que el sistema penitenciario estatal ya enfrentaba un intenso escrutinio por las muertes de Robert Brooks, en diciembre de 2024, y Messiah Nantwi, en marzo de 2025, tras agresiones de oficiales.

El expediente

Según los registros del DOCCS citados por Times Union, el boricua estaba encarcelado en Eastern desde enero de 2014 por homicidio involuntario en primer grado con una pena máxima de 24 años. Su audiencia inicial de libertad condicional estaba fijada para diciembre de 2030, con liberación condicional el 3 de febrero de 2031 y liberación máxima el 9 de julio de 2034.

Según la Fiscalía de El Bronx, fue arrestado en 2010 por su supuesta participación en un robo dentro de un edificio de apartamentos en Grand Concourse que dejó un hombre muerto

El dato: