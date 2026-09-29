Christa Pike será ejecutada en Tennessee: el caso que reabre el debate sobre la pena de muerte

El estado de Tennessee se prepara para ejecutar este miércoles 30 de septiembre a Christa Pike, una mujer de 50 años condenada a muerte por el asesinato de Colleen Slemmer, ocurrido en Knoxville en 1995.

Si el procedimiento se concreta, será la primera ejecución de una mujer en Tennessee en más de 2 siglos y uno de los casos de pena capital más singulares que enfrenta actualmente Estados Unidos.

La ejecución está programada para las 10:00 a.m. (CT) mediante inyección letal en la Institución de Máxima Seguridad Riverbend, en Nashville. Sin embargo, el desenlace todavía no está completamente definido: la defensa de Pike presentó un recurso ante la Corte Suprema de EE.UU. para intentar obtener una suspensión de último momento.

El gobernador republicano de Tennessee, Bill Lee, rechazó el 28 de septiembre la solicitud de clemencia presentada por los abogados de Pike. Tras revisar el expediente, afirmó que mantendría la sentencia y que no intervendría para detener la ejecución. Con esa decisión, el último frente judicial relevante quedó concentrado en el máximo tribunal del país.

Un asesinato ocurrido en Knoxville

Pike tenía 18 años cuando ocurrió el homicidio. La noche del 12 de enero de 1995, ella, su novio Tadaryl Shipp, entonces de 17 años, y Shadolla Peterson llevaron a Slemmer hasta una zona boscosa ubicada en terrenos de la Universidad de Tennessee. Los 4 se habían conocido en el programa de formación laboral Job Corps.

De acuerdo con los registros judiciales, los fiscales sostuvieron que los celos fueron uno de los motivos del ataque. Pike sospechaba que Slemmer intentaba acercarse sentimentalmente a Shipp. El día anterior al asesinato, Pike habría contado a una amiga que planeaba matar a la joven, según consta en el fallo judicial que revisó posteriormente el caso.

El ataque duró entre 30 minutos y una hora, según los testimonios incorporados al expediente. Slemmer fue golpeada y herida repetidamente antes de morir. Los fiscales presentaron ante el jurado las circunstancias del homicidio como especialmente atroces y sostuvieron que involucró tortura más allá de la necesaria para causar la muerte.

Pike nunca negó haber participado en el crimen. El jurado la declaró culpable y, en 1996, recibió la pena capital. Shipp fue condenado a cadena perpetua con posibilidad de libertad condicional, mientras que Peterson, quien actuó como vigilante y colaboró con las autoridades, obtuvo posteriormente la posibilidad de salir en libertad.

Varias asociaciones están luchando hasta el último minuto para pedir que Pike no sea ejecutada, al alegar irregularidades en su caso. (Foto: George Walker IV/AP)

La defensa cuestiona la condena

3 décadas después del crimen, la defensa sostiene que el jurado que decidió la pena de Pike no conoció adecuadamente aspectos relevantes de su historia personal. Sus abogados argumentan que sufrió abuso sexual, violencia y abandono durante su infancia y adolescencia, además de problemas de salud mental que no fueron presentados de manera suficiente durante la fase de sentencia.

Una evaluación realizada en 2023 por la psicóloga forense Bethany Brand concluyó que el trauma experimentado por Pike había sido de una gravedad extraordinaria, según documentos citados por medios estadounidenses. La defensa también señala que fue diagnosticada con trastorno bipolar años después de ingresar a prisión y que presenta trastorno de estrés postraumático.

En su petición de clemencia, Pike escribió que necesitó años para comprender plenamente la gravedad de sus actos. Sus abogados consideran que su edad al momento del crimen también debe ser tomada en cuenta, especialmente por los avances científicos sobre el desarrollo cerebral durante la adolescencia y el comienzo de la adultez.

La defensa ha cuestionado, también, el método de ejecución. Sus abogados alegaron que Pike padece trombocitosis, una condición caracterizada por un número elevado de plaquetas, y que esto podría generar complicaciones durante la administración de la inyección letal. La Corte Suprema de Tennessee rechazó ese argumento el 23 de septiembre y determinó que no se había demostrado una violación de la prohibición constitucional contra los castigos crueles e inusuales.

El respaldo de la familia de la víctima

Mientras los abogados de Pike intentan detener la ejecución, la familia de Slemmer mantiene una posición opuesta. May Martínez, madre de la joven asesinada, respalda la aplicación de la pena capital y tiene previsto viajar a Tennessee para presenciar el procedimiento.

Organizaciones defensoras de los derechos de las víctimas también han respaldado la ejecución. Al mismo tiempo, la Unión Americana de Libertades Civiles y Amnistía Internacional pidieron al gobernador Lee que concediera clemencia y evitara que Pike fuera ejecutada.

El contraste entre ambas posiciones resume uno de los dilemas que acompañan a los casos de pena capital: mientras los familiares de las víctimas pueden considerar la ejecución como el cumplimiento de una sentencia largamente esperada, los defensores de Pike cuestionan si el Estado debe aplicar una pena irreversible cuando existen elementos sobre su edad, trauma y condiciones psicológicas que, según ellos, no fueron considerados adecuadamente.

Una ejecución excepcional en Tennessee

De concretarse el procedimiento, Pike será la primera mujer ejecutada por Tennessee desde 1820. Aquella ejecución correspondió a Martin Eve, quien murió en la horca por su participación como cómplice en un homicidio.

El caso también destaca por la reducida presencia de mujeres entre las personas ejecutadas en EE.UU. Desde 1976, solo 18 mujeres han sido ejecutadas en el país, frente a más de 1,600 hombres, de acuerdo con el Centro de Información sobre la Pena de Muerte.

Por ahora, el recurso presentado ante la Corte Suprema permanece pendiente. Si el tribunal no interviene, Tennessee ejecutará a Pike este miércoles. El Estado ha previsto medidas especiales para su traslado y ejecución, incluida la participación de un asesor espiritual budista y condiciones específicas de privacidad durante el procedimiento.

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