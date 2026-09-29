Israel mata en Gaza a uno de los cerebros del ataque del 7 de octubre

Un ataque aéreo de las fuerzas israelíes mató este martes a Izz al-Din Al-Beik, jefe del brazo armado de Hamás en el norte de Gaza y una de las principales mentes detrás del ataque del 7 de octubre de 2023, según confirmaron fuentes oficiales de ambos bandos.

De acuerdo con el gobierno israelí, las Fuerzas de Defensa atacaron a Al-Beik tras acusarlo de planificar nuevas incursiones armadas y reclutar combatientes.

El bombardeo, ocurrido al amanecer, impactó directamente contra un edificio de apartamentos en el barrio Nasr de la capital gazatí. Autoridades sanitarias locales informaron que una segunda persona falleció horas después debido a la gravedad de las heridas causadas por el impacto, según Reuters.

Tensión en aumento y nuevos bombardeos

La ofensiva israelí en la franja continuó a lo largo de la jornada. Más tarde, los servicios médicos reportaron la muerte de una tercera persona en un segundo ataque aéreo cerca de una clínica en el campo de refugiados de Jabalia.

Al respecto, el ejército israelí sostuvo que el objetivo del bombardeo en la zona era un militante del grupo.

Estas acciones se enmarcan en un repunte de las operaciones militares de Israel, que sostiene que Hamás se ha rearmado y ha efectuado ataques en flagrante violación del alto el fuego pactado en octubre.

Según cifras del propio estamento militar israelí recogidos por Reuters, en lo que va de mes han abatido a por lo menos 20 figuras clave de la organización, entre ellos altos mandos operativos, implicados en las incursiones de 2023 y custodios de rehenes.

Por su parte, la cúpula de Hamás ha negado rotundamente los intentos de rearmar su arsenal o realizar incursiones militares, al tiempo que acusó al gobierno israelí de socavar de forma deliberada el acuerdo de paz en Gaza para justificar la reanudación de los bombardeos.

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