La democracia comienza mucho antes del día de las elecciones

Todos conocemos a esa persona.

La amiga que siempre sabe dónde encontrar ayuda. El dueño del pequeño negocio que conoce a todos. La maestra que orienta a las familias. El pastor, la trabajadora comunitaria, el entrenador o esa tía que siempre parece tener la respuesta.

Cuando hay dudas, acudimos a ellos. Porque confiamos en ellos.

Cada decisión judicial, cambio en las reglas o titular alarmante genera preguntas. ¿Sigo registrado para votar? ¿Dónde me toca votar? ¿Puedo votar por correo? ¿Cuáles son las fechas límite? ¿En qué información puedo confiar realmente?

La respuesta no siempre llegará desde un anuncio o una campaña en redes sociales. Muchas veces llegará en una conversación con alguien de confianza.

Si este año piensas votar, probablemente también seas de esas personas a las que amigos, familiares, compañeros o vecinos acuden cuando tienen preguntas sobre las elecciones. Puede parecer un papel pequeño, pero tu influencia puede tener muchísimo peso.

Una sola conversación puede aclarar un rumor, responder una pregunta o darle a alguien la confianza para votar por primera vez. Y esas conversaciones pasan en todas partes.

Pasan en las barberías y salones de belleza, en la iglesia, en los restaurantes del barrio, en los entrenamientos deportivos, mientras esperamos para recoger a los niños de la escuela o durante una parrillada familiar. Son momentos donde la gente baja la guardia, hace preguntas y escucha a quienes conoce y en quienes confía.

Las generaciones más jóvenes también buscan orientación en quienes conocen y respetan. Por eso, una de las mejores maneras de enfrentar la desinformación es fortalecer las redes de confianza que ya existen en nuestras comunidades.

Este otoño, los Días Cívicos ?una serie de celebraciones no partidistas que ayudan a las comunidades a construir una democracia más fuerte, le dan a cada comunidad un motivo para tener esas conversaciones.

Estas son algunas preguntas que quizás se hacen en tu comunidad:

¿Estoy registrado para votar?

En algunos estados, los cambios en distritos electorales, centros de votación o procesos electorales han generado confusión. Dedicar unos minutos a verificar tu registro electoral, confirmando que estás registrado donde vives ahora, o ayudar a un vecino a hacer lo mismo, puede evitar contratiempos el día de la elección.

¿Cuáles son mis opciones para votar?

La mayoría de los votantes tienen más de una opción para votar, y cada una tiene sus ventajas y consideraciones. Votar por correo es conveniente, pero hay que solicitar la boleta y devolverla a tiempo. Votar temprano en persona te da más flexibilidad. Votar el día de las elecciones funciona para muchas personas, pero las filas pueden ser más largas y, si algo sale mal, puede que no haya otra oportunidad.

La Semana Nacional de Educación Electoral (5 al 9 de octubre) es una oportunidad para ayudar a las personas a entender sus opciones y distinguir entre hechos y rumores.

Antes de compartir una publicación o mensaje sobre cómo votar, verifica la información en fuentes electorales oficiales o en recursos confiables como VOTE411.org de League of Women Voters.

¿Quién hace que las elecciones funcionen?

Cuando cambian las reglas, los trabajadores, funcionarios electorales y voluntarios ponen esos cambios en práctica y ayudan a los votantes. El Día de los Héroes Electorales (20 de octubre) reconoce su trabajo para ayudar a garantizar una experiencia de votación segura para todos.

Los mensajeros de confianza también pueden hacer la diferencia al participar. Una persona que se ofrece para trabajar en un centro de votación o servir como observador electoral ayuda a asegurar que las voces de sus vecinos sean escuchadas.

¿Cómo puedo asegurarme de que mi voto cuente?

Votar temprano en persona te da tiempo para resolver problemas antes del día de las elecciones, y el Día de Votar Temprano (24 de octubre) es una oportunidad para hacerlo junto a tus vecinos, amigos y familiares. Para quienes votan por correo, devolver la boleta con anticipación o usar los buzones oficiales, cuando estén disponibles, puede ayudar a garantizar que cada voto sea contado.

La confusión crece cuando las personas sienten que tienen que resolver sus preguntas solas. La mejor manera de combatirla es contar con una comunidad informada y voces de confianza dentro de ella. La democracia no les pertenece solamente a los funcionarios electos ni a las organizaciones políticas. Nos pertenece a todos.

Pueden parecer acciones pequeñas, pero juntas ayudan a fortalecer una democracia más saludable y representativa. Ayudar a nuestros vecinos a entender las reglas y saber cómo participar debe ser un compromiso constante, arraigado en nuestras comunidades y conversaciones cotidianas.

Porque la democracia comienza mucho antes del día de las elecciones.

Comienza cuando elegimos los hechos en lugar de los rumores. Cuando escuchamos antes de asumir. Cuando nos ayudamos unos a otros a participar con confianza.

Así es como construimos comunidades más fuertes. Y así es como construimos juntos una democracia más fuerte.

Integran la Coalición de Días Cívicos:

Chyann Sapp, National Voter Registration Day coordinado por Nonprofit Vote

Clarissa Unger, National Voter Education Week, coordinado por SLSV Coalition

Yadira Sánchez, Vote Early Day coordinado por Poder Latinx

Jeanette Senecal, Election Hero Day, coordinado por League of Women Voters